Alessio Sakara/ Dalla MMA al palco grazie a Maria De Filippi (Maurizio Costanzo Show)

Alessio Sakara è ormai ritornato ad occuparsi solo di MMA, dopo aver chiuso le porte a Tu Sì Que Vales l’anno scorso. Per il noto lottatore e pupillo di Maria De Filippi è arrivato il momento di dedicarsi alla forma fisica ed all’impegno con la dura disciplina, ma anche con alcune attività collaterali. Lo scorso sabato infatti ha raggiunto San Giorgio del Sannio (BN) per partecipare ad un convegno organizzato presso l’Istituto Superiore Virgilio sulla tematica del bullismo. Dopo l’incontro con i ragazzi, Sakara ha raggiunto il palazzetto locale per guidare uno stage sulle tecniche di Strikling e la preparazione atletica necessaria per affrontare gli sport da combattimento. Questa sera, giovedì 18 aprile 2019, Alessio Sakara sarà invece ospite del Maurizio Costanzo Show per raccontare un po’ della sua vita privata e professionale. Sappiamo già alcuni dettagli sul suo conto, fra cui la nomina ad Ambasciatore di MMA nel nostro Paese per il circuito Bellator ed il fatto che sia stato l’unico italiano, nel periodo dal 2005 al 2013, a partecipare nella promozione UFC in America. A livello sentimentale invece è legato con Raffaella Mennoia, la storia autrice di Uomini e Donne e stretta collaboratrice di Maria De Filippi. Un rapporto quindi a doppio filo con la conduttrice Mediaset, che lo ha scelto per uno dei suoi programmi di punta.

Alessio Sakara ospite al Maurizio Costanzo Show

Senza sosta l’impegno di Alessio Sakara sui social, che ha già deciso di proporre gli atleti del circuito Bellatorm e gli incontri da non perdere a tutti gli appassionati di MMA. Un’iniziativa che fa “come ambasciatore”, scrive sui social, anche se non è raro vederlo in vesti un po’ più scanzonate e leggere. Nei giorni scorsi infatti si è lanciato nella Spalletta Challenge, rivelando di aver già fatto un video in cui spiega come “non fare i balli mentre si guida”. Nessun segnale invece del piccolo gossip spuntato alcuni giorni fa riguardo al suo rapporto con Raffaella Mennoia. L’autrice infatti ha scritto dei messaggi misteriosi sui suoi profili, parlando di qualcuno che starebbe cercando di allontanarla dal lottatore. Nessun nome esplicito, ma sembra che si tratti di più di una persona. La Mennoia parla infatti di “innumerevoli e meschini tentativi”, fatti da chi sta facendo di tutto per provocare una separazione. Due anni di legame ed un affiatamento che li ha resi forti: Alessio e Raffaella sembrano più coriacei di quanto qualcuno potrebbe pensare.

