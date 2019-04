Amici 2019/ Mameli contro Giordana, lite in casetta: compito speciale della Berté

Non si arrestano le polemiche nella scuola di Amici 18. Particolarmente agguerriti dopo la puntata del serale di sabato scorso sono Giordana e Mameli, ma non nei confronti della squadra Blu, bensì l’uno contro l’altro. Ebbene sì, in casetta Bianca i due cantanti tornano a manifestare le incompatibilità che avevano già mostrato durante la fase del daytime, che li aveva poi portati a dividersi in due squadre differenti. Giordana proprio non riesce a mandare giù alcuni comportamenti di Mameli, che invece di concentrarsi sul suo percorso sarebbe invece sempre pronto a metter bocca su quello degli altri. D’altro canto, le critiche di Giordana hanno scatenato lo sfogo di Mameli, soprattutto quando in casetta sono arrivati i nuovi compiti assegnati dal giudice speciale del serale di Amici Loredana Berté.

LOREDANA BERTÈ, NUOVI COMPITI SPECIALI

Nella casetta Blu e in quella Bianca di Amici 18 è arrivato un filmato che svela la nuova richiesta di Loredana Berté in vista della prossima puntata del serale. Si tratta di una comparata per due cantanti in particolare: Mameli per i Bianchi e Alberto per i Blu. Entrambi si dovranno esibire sulle note di “Stavo pensando a te” di Fabri Fibra e su “Il cielo è sempre più blu”. Ma non è tutto. Il compito speciale di Loredana Berté arriva anche per due ballerini, Vincenzo per i Blu e Rafael per i Bianchi, che dovranno esibirsi su di una coreografia molto sexy sulle note della colonna sonora di Nove settimane e mezzo. Chi si aggiudicherà la vittoria? Chi tra Mameli e Alberto da una parte e Vincenzo e Rafael dall’altra riuscirà a convincere Loredana Berté?

