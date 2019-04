Ascolti TV 17 aprile/ Live Non è la d’Urso al 16,55%: nuovo boom per Carmelita

Ieri sera, mercoledì 17 aprile 2019, sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset è andata in onda la sesta puntata di Live – Non è la d’Urso: come sono andati gli ascolti TV? La nostra Carmelita Nazionale, si è portata a casa una puntatona piena di emozioni, rivelazioni choc e litigi. L’appuntamento si è aperto con il “caso” di Pamela Prati e le sue nozze con Marco Caltagirone dagli esiti tragicomici. Spazio poi per Alba Parietti e Vittorio Sgarbi, alle prese con un “due contro tutti” mica male. Durante il confronto/dibattito, Barbara d’Urso ha avuto modo di confrontarsi con l’opinionista dell’Isola dei Famosi, togliendosi anche qualche sassolino. Successivamente Sgarbi ha presentato al pubblico le sue due figlie femmine. Di seguito, parlando di genitori e figli, hanno fatto il loro ingresso in studio, Paola Caruso e la signora Imma, per scoprire gli esiti del risultato del DNA. Ed infatti, con estrema emozione da parte dei presenti, la signora è effettivamente la mamma biologica della showgirl calabrese. Vediamo in dettaglio, i dati auditel ed il confronto con le precedenti puntate.

Ascolti TV 17 aprile: Live Non è la d’Urso risale

Su Canale 5, la sesta puntata di Live – Non è la d’Urso, ha registrato 2.827.000 telespettatori, share 16,55%. Su Rai 1 Manchester City – Tottenham, ritorno dei Quarti di Finale di Champions League, ha registrato 3.650.000 telespettatori, share 15,24%. Su Rai 2, la terza puntata de Il molo rosso continua a non decollare registrando 1.232.000 telespettatori, share 5,22%. Su Rai 3, la nuova puntata di Chi l’ha visto? ha registrato 2.277.000, 10,87%. Tornando a Mediaset, su Italia 1 il film d’animazione Cattivissimo me 3 ha registrato un netto di 1.521.000 telespettatori, share 6,51%. Su Rete 4 la pellicola dal titolo The Millionaire ha registrato un netto di 714.000 telespettatori, share 3,48%. Secondo gli ascolti TV generali, il programma di Barbara d’Urso è nuovamente risalito. Ed infatti la scorsa puntata, la share si era fermata al 13.2%. Questa invece, in termini di telespettatori, al momento risulta essere la puntata più vista.

Gli ascolti di tutte le puntate: (grazie al buon Fabiano di BitchyF):

1^ puntata: 2.796.000 telespettatori (17,1% di share)

2^ puntata: 2.331.000 telespettatori (14% di share)

3^ puntata: 2.140.000 telespettatori (13,2% di share)

4^ puntata: 2.515.000 telespettatori (14,1% di share)

5^ puntata: 2.369.000 telespettatori (13,2% di share)

6^ puntata: 2.827.000 telespettatori (16,55% di share)



