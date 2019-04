Benedetta Parodi/ Da conduttrice a “YouTuber”, il segreto… (Maurizio Costanzo Show)

Benedetta Parodi, la zia Bene per gli amici, è un’instancabile ed inguaribile amante della cucina. Chi la segue da tanti anni lo sa bene ed ama scoprire le ricette che condivide sempre sui social. Lontana dalle registrazioni di Bake Off Italia, la nota conduttrice ha più tempo per rinfoltire il suo portale e mostrare ai propri fan come realizzare delle ricette molto semplici senza rinunciare al sapore. Una delle ultime novità? Il pollo al curry con una sua personale rivisitazione. Questa sera, giovedì 18 aprile 2019, Benedetta Parodi sarà fra gli ospiti del Maurizio Costanzo Show e parlerà di certo di questo suo grande amore per la cucina. Volto noto del piccolo schermo, non ha mai nascosto di avere degli amori certi nella sua vita: cibo e famiglia. In questi ultimi giorni abbiamo scoperto inoltre che la figlia Matilde Caressa ha una voce incredibile: diventerà una promessa della musica italiana? Timbro e passione ci sono tutte. Chissà se sceglierà di seguire la strada dello spettacolo, intraprendendo il percorso reality, oppure se preferirà appoggiarsi direttamente ad una casa discografica. Increduli invece gli ammiratori della Parodi, che nei commenti su Instagram hanno persino dubitato che la voce nella clip sia quella della ragazza.

Benedetta Parodi ospite al Maurizio Costanzo Show

Qual è il segreto di Benedetta Parodi e della sua forma fisica perfetta? Lo spiega la diretta interessata sui social o meglio, ci prova. In realtà il discorso viene rapito subito dall’ultimo video della figlia Matilde Caressa. “Lei canta veramente come un usignolo”, conclude dopo aver ipotizzato che in realtà la clip possa avere un difetto di sync. Dopo aver corso tutto il giorno, le Stories la mostrano poi a tarda sera in pieno lavoro. Carte su carte da leggere e studiare: che cosa bolle in pentola? Forse la sua ultima impresa, ovvero conquistare il web a colpi di ricette e consigli. “Non possiamo più farne a meno nelle nostre giornate”, sottolinea infatti a Il Giorno. I social sono ormai parte integrante della sua routine personale e professionale, ma la Parodi intende proporre un servizio completo agli ammiratori: rubriche, fotografie e soprattutto un racconto preciso della donna che c’è dietro la conduttrice. “Torno a girare video nella mia cucina”, svela infatti subito dopo pensando al programma Cotto e Mangiato che l’ha lanciata definitivamente come icona del piccolo schermo. “Mi piace regalare un po’ del mio mondo”, continua, svelando tra l’altro di aver appena aperto anche un suo personale canale Youtube, dove pubblicherà le ricette migliori e come eseguire i passaggi.

