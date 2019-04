Eliana Michelazzo/ Chi è l’agente di Pamela Prati ex corteggiatrice di Uomini e donne

Era bella, decisa e sempre pronta a dire la sua e non certo a fare la bella statuina, Eliana Michelazzo era una di quelle corteggiatrici di Uomini e donne che sempre più raramente si trovano nel programma e in molti hanno chiesto a gran voce il suo ritorno come tronista ma senza molto successo. Da allora sono ormai passati anni, ormai dieci, ed Eliana Michelazzo ha segnato una svolta non solo nella sua vita privata ma anche in quella lavorativa visto che, dopo la partecipazione a Uomini e donne, ha dato vita ad un’agenzia insieme all’amica e collega Pamela. Tra le persone che rappresente c’è anche Pamela Prati ed è il suo presunto o inventato matrimonio con Mark Caltagirone ad aver riportato la romana in televisione, Live Non è la d’Urso compreso, tra discussioni e liti. Ma chi è la bella Eliana Michelazzo, la bella romana classe 1979, faceva l’estetista prima di arrivare nel programma di Maria De Filippi per corteggiare il simpatico ed esuberante Federico Mastrostefano.

IL PASSATO DI ELIANA MICHELAZZO

Anche per quel che riguarda la sua vita sentimentale vige il mistero visto che Eliana Michelazzo dopo Uomini e donne si è mostrata fidanzata sui social e negli scorsi anni si è addirittura parlato di un matrimonio con un giovane di nome Simone Coppi. Già all’epoca proprio Fanpage ha rivelato che si tratta di un finto matrimonio visto che non ce ne sarebbe traccia, questo significa che anche quello di Pamela Prati è solo un “gioco” creato ad hoc dalla sua agenzia? Il dubbio rimane e in tutti i programmi ormai non si parla d’altro. In tv ha avuto modo di scontrarsi con gli opinionisti di Barbara d’Urso per difendere il suo lavoro e anche la sua socia in questa misteriosa storia del matrimonio di Pamela Prati e questo l’ha riportata sulla cresta dell’onda del gossip. La vedremo ancora?

