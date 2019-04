Festival di Cannes 2019/ Date, ospiti e programma: la lista dei film in concorso

Festival di Cannes 2019, oggi verrà prestata la lista dei film in concorso che parteciperanno alla 72esima edizione del festival in programma dal 14 al 25 maggio 2019 al Palais des Festivals et des Congrès della città di Cannes. Il film di apertura sarà The Dead Don’t Die di Jim Jarmusch e c’è grande curiosità per quanto riguarda le pellicole che quest’anno si contenderanno l’ambita Palma d’Oro, assegnata la scorsa edizione a Un affare di Famiglia di Hirozaku Kore-eda. La giuria principale, che assegnerà il riconoscimento più importante, sarà presieduta da Alejandro Gonzalez Inarritu (vincitore di cinque Premi Oscar e quattro Golden Globe). La conferenza stampa di presentazione dei film in concorso a Cannes 72 è in programma alle ore 11.00, ma difficilmente la selezione verrà chiusa domani: nei prossimi giorni potrebbero essere aggiunti film in ogni categoria come già accaduto negli anni passati. Sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming sui canali Twitter, Facebook, YouTube e Dailymotion del Festival di Cannes.

FESTIVAL DI CANNES 2019, FILM IN CONCORSO: I TITOLI IN LIZZA

Vi abbiamo già parlato dei possibili film in concorso alla 72esima edizione del Festival di Cannes, con diverse pellicole che potrebbero essere presentate nel suggestivo scenario della Croisette. Uno dei film più attesi è sicuramente Once Upon a Time in Hollywood di Quentin Tarantino, con il regista de Le Iene e di Pulp Fiction che è un habituè di Cannes. Probabile la presenza anche di Dolor Y Gloria di Pedro Almodovar e Il traditore di Marco Bellocchio, mentre difficilmente vedremo i film di punta di Netflix: dopo lo scontro della scorsa edizione, non ci sarebbero opere pronte da presentare a Cannes, motivo per cui l’attesissimo The Irishman di Martin Scorsese potremmo vederlo al Festival di Venezia 2019. Nelle scorse ore si è parlato molto di altri due titoli che potrebbero far parte del programma di Cannes 72: parliamo di Rocketman, biopic su Elton John con protagonista Taron Egerton, e di Too Old to Die Young, serie televisiva diretta da Nicolas Winding Refn.

ALAIN DELON PALMA D’ORO ALLA CARRIERA

La Palma d’oro alla carriera del 72esimo Festival di Cannes andrà ad Alain Delon. Tra i più grandi sex symbol della storia, l’attore francese riceverà il prestigioso riconoscimento perchè «appartiene interamente al cinema, alle sue più belle opere e ai suoi miti: nel 2019 il Festival di Cannes ha deciso di assegnare la Palma d’oro d’onore ad Alain Delon per rendere omaggio alla sua magnifica presenza nella storia della settima arte», come spiega il festival transalpino. Volto di numerosi film firmati da René Clément, Luchino Visconti e Jean-Pierre Melville, Delon è considerato uno dei migliori attori della storia francese insieme a Jean Gabin e all’eterno rivale Jean-Paul Belmondo. Premio César nel 1985 come miglior attore per Notre Histoire e nominato ai Golden Globe 1964 come miglior attore debuttante maschile per Il Gattopardo, l’interprete nato a Sceaux nel 1995 ha ricevuto l’Orso d’Oro alla carriera al Festival di Berlino. Ora, a Cannes 72, ritirerà la Palma d’Oro: un riconoscimento senza dubbio meritato.





