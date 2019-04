Dopo la prima puntata dell’ultima stagione de Il Trono di Spade, possiamo ufficialmente affermare che l’inverno è arrivato. In contemporanea con gli Stati Uniti, la puntata di apertura delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, ha fatto impazzire gli estimatori in trepida attesa. Domenica 21 aprile 2019, andrà in onda il secondo appuntamento: ecco cosa accadrà alla trama ed i personaggi. Nel promo si vede chiaramente Daenarys incrociare Jaime Lannister nel salone di Grande Inverno. La regina dei draghi ha modo di raccontare un episodio di quando era bambina. Ed infatti il fratello, le aveva raccontato una storia riguardante un uomo che ha ammazzato il padre, giusto appunto Jaime Lannister. Presenti in sala, anche svariati appartenenti della casa Stark ma il punto focale si rivolgerà tutto su Tyrion, chiaramente in ansia per le sorti del fratello. Di seguito, il pubblico verrà catapultato verso un confronto faccia a faccia tra Daenarys e Sansa. Tra di loro, come è noto, non scorre di certo buon sangue.

Trono di Spade, anticipazioni seconda puntata

Nella parte conclusiva del promo della seconda puntata del Trono di Spade, si notano una serie di immagini che mettono in evidenza la preparazione della battaglia di Winterfell: Sir Jorah indossa un’armatura e mostra una spada, Arya invece, scocca una freccia dal suo arco. Dopo si torna nelle cripte di Grande Inverno, dove Daenarys arriva da Jon Snow, trovandolo molto in pensiero. Poi ci si sposta verso il cortile di Winterfell, dove Jon Snow e Tormund si domandano quanto tempo hanno a loro disposizione prima che arrivi l’esercito degli Estranei. La clip ufficiale ha successivamente mostrato anche una serie di scene in battaglia, fino a concludersi con la frase di Jon Snow: “prima che il sole sorga domani”. Il promo si è poi concluso con un primo piano di Tyrion davanti le mura di cinta di Grande Inverno, totalmente circondato dal buio delle fitte tenebre. Con molta probabilità, il secondo appuntamento si svolgerà proprio a Grande Inverno, non prima di avere scoperto il ruolo di Jaime Lannister, dopo avere parlato con il suo più grande nemico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA