GIORGIA KINTLI/ Uomini e Donne: “Andrea Zelletta? Come me cerca una storia seria”

Giorgia Kintli non teme le rivali. La giovane corteggiatrice di Uomini e Donne, arrivata per ultima alla corte di Andrea Zelletta, sta sbaragliando la concorrenza di Natalia Paragoni, Muriel Bassi e Klaudia. Elegante e raffinata, Giorgia è riuscita ad attirare le attenzioni del tronista pugliese che non nasconde di essere molto interessato a lei. Andrea, tuttavia, non è ancora pronto per fare una scelta provando un sentimento anche per le atre pretendenti. Tuttavia, Giorgia Kintli è sicura di essere la ragazza giusta per Andrea con cui sente di avere molte cose in comune. “Andrea trasmette tanta solarità e il fatto che sia del Sud in qualche modo ci unisce perché, pur essendo nata e cresciuta a Sanremo, mia mamma è siciliana e mio papà tarantino come lui. Da quello che ho percepito, come me, cerca una storia seria”, ha spiegato la corteggiatrice a Uomini e Donne Magazine.

GIORGIA KINTLI: “IO E ANDREA CERCHIAMO LE STESSE COSE”

Giorgia Kintli sarà la scelta di Andrea Zelletta? Il tronista di Uomini e Donne non ha ancora le idee chiare, ma la corteggiatrice non ha dubbi: “Mi ha dimostrato di essere interessato ad andare avanti nella nostra conoscenza e sta facendo cose per me che non mi aspettavo avrebbe fatto così velocemente. Con lui mi sento donna. Sentirgli dire che sono una ragazza da corteggiare mi ha fatto veramente piacere. Io e Andrea ci troveremo d’accordo. I presupposti sono già positivi: cerchiamo la stessa cosa e questo non può che unirci”, ha spiegato Giorgia che, tra Muriel, Klaudia e Natalia, teme soprattutto quest’ultima trovandola, caratterialmente, molto simile a lei. Nonostante tutto, però, Giorgia appare moto sicura di sè e determinata a lasciare lo studio di Uomini e Donne con Andrea: “So quanto valgo, sono sicura di quella che sono, ma lascio decidere a chi ho davanti se sono realmente la persona più adatta a lui”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA