Grande Fratello 2019/ Video, il Lemme Vs tutti (e viceversa) e sulla De Andrè…

Alberico Lemme rimarrà oppure no nella casa del Grande Fratello 2019? Non lo sappiamo ancora ma quello che è certo è che in questi giorni ha portato la rivoluzione nella casa di Cinecittà per la gioia dei fan e degli amanti del trash. Nei giorni scorsi lo scontro è stato al top e i ragazzi hanno addirittura scioperato rimanendo in silenzio contro di lui, ma sembra che tutto sia passato e gli animi si siano placati tant’è che ieri hanno avuto modo di mettersi seduti in soggiorno per un uno contro tutti (e viceversa). In particolare, su richiesta di Ambra, il dr Lemme ha avuto modo di dire la sua sugli altri ragazzi della casa esprimendo il giudizio sul loro comportamento e sul loro carattere. A quel punto si lascia andare: “Mila sincera e sensibile, Enrico un giullare, Gianmarco è pensiero, Gennaro è uno che ascolta, Gaetano è uno sciupafemmine sa di esserlo, Kikò ha l’atteggiamento del papà, Ambra è una professoressa, Christian deduce facilmente, Michael sta molto attento a fa battute che gli altri non capiscono…Francesca è una brava attrice”. Clicca qui per vedere il video del momento.

LA RISPOSTA DI FRANCESCA DE ANDRE’

Il gioco continua e tra risate e un po’ di scossoni, subito dopo al Grande Fratello 2019 si parte con il contrario ovvero tutti sono chiamati a dare un giudizio su Lemme. Mila lo trova molto intelligente e lo stesso Enrico si accoda a lei, tutti sono molto convinti che sia furbo e capace ma quando si arriva proprio a Francesca De Andrè, che ha avuto modo di litigare con lui spesso anche a Domenica Live, rilancia: “Io penso che tu sia una persona che incentra la sua vita sul fare… secondo me sei un uomo molto solo e ti concentri troppo sul tuo lavoro”. E lo stesso Lemme rivela: “La mia solitudine è una scelta”. Clicca qui per vedere il video del momento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA