IL MOLO ROSSO/ Anticipazioni ultima puntata 24 aprile 2019: i traffici di Oscar

IL MOLO ROSSO, ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA

Siamo arrivati all’ultima puntata de Il molo rosso e le anticipazioni dicono che verranno fatte delle scoperte importanti riguardo Oscar. È Blanca a rivelare alla figlia che il marito frequentava uno stripclub. Anche Alejandra è pronta a indagare aiutando così Conrado, che ha deciso di far luce sulla morte dell’uomo. Il tenente riuscirà a scoprire che lavorava per il proprietario di questo locale, aiutandolo con la contabilità. Ed è facile quindi immaginare che i soldi di cui Alex aveva trovato tracce abbiano a che fare con questa attività. Veronica sembra essere all’oscuro di tutta questa attività dell’uomo che amava. Insomma, a quanto pare Oscar ha mentito anche a lei e non soltanto a sua moglie. Alex intanto farà sempre più fatica ad allontanarsi dall’Albufera e dalla casa di Veronica.

ALEX E VERONICA

In qualche modo tutto questa rischia di avere delle conseguenze per lei, sia perché la sua vera vita è a Valencia, sia perché c’è sempre la possibilità che Veronica possa scoprire la sua vera identità. Resta da capire se Alex vorrà cercare di trovare qualche elemento in più anche su Vincent, che pare anche lui essere legato con i traffici del marito e se Fran abbia in qualche modo a che fare con tutta questa vicenda. L’uomo si è infatti presentato a casa di Alex, mentre lei non stava bene, cercando un documento dell’amico, che, ha rivelato a Blanca, ha continuato a fare degli affari con lui. Ci vorrà quindi ancora una settimana per capire cosa sia veramente successo a Oscar in quella fatidica sera sul molto dell’Albufera

