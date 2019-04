KARIN TRENTINI, MOGLIE DI RICCARDO FOGLI: LO HA TRADITO?/ “No! Non ci lasceremo mai”

Karin Trentini è la moglie di Riccardo Fogli, il cantante ospite della puntata di giovedì 18 aprile 2019 del Maurizio Costanzo Show, il talk di successo condotto da Maurizio Costanzo in seconda serata su Canale 5. L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi torna in tv dopo la burrascosa e difficile esperienza nel reality show condotto da Alessia Marcuzzi. In Honduras Fogli, non solo ha perso 13kg, ma ha rischiato di perdere anche l’amore della sua vita. Impegnato a procacciarsi del cibo, a convivere con i naufraghi e a difendersi dai mosquito, Fogli è stato letteralmente travolto da Fabrizio Corona che con tanto di video-messaggio lo informava del presunto tradimento della moglie Karin.

Riccardo Fogli: “Io e Karin Trentini abbiamo promesso di non lasciarci mai”

Le accuse di Fabrizio Corona hanno, da una parte segnato una delle pagine più indecorose della televisione italiana, ma non hanno scalfito minimamente l’amore che Riccardo Fogli prova per la moglie Karin Trentini. Incassato il colpo, l’ex cantante dei Pooh ha proseguito la sua avventura all’interno del reality show dove peraltro la moglie l’ha raggiunto per rassicurarlo sul loro amore. Una volta eliminato dal gioco, Fogli ha partecipato a diversi programmi televisivi tra cui Verissimo dove a Silvia Toffanin ha parlato del presunto tradimento della moglie Karin, ma anche della sua avventura sull’Isola. “Quanto ha sofferto il cuore mio. Io e Karin abbiamo promesso di non lasciarci mai, non voglio perdere nemmeno un minuto degli anni che ci rimangono da vivere insieme” ha rivelato il cantante in occasione della sua prima intervista post Isola.

Il presunto tradimento

Parlando poi del presunto tradimento di Karin Trentini, Riccardo Fogli ha dichiarato: “Mia moglie mi ha detto non piangere perché tua figlia non ti deve vedere piangere”. Il cantante è consapevole di aver lasciato Karin da sola in questo caos fatto scoppiare da Fabrizio Corona e dalla stampa italiana, ma per fortuna la donna non si è lasciata travolgere dagli eventi. Riguardo la sua esperienza sull’Isola dei Famosi ha detto: “ho portato con me un bagaglio di vita che non dimenticherò mai una libertà di vita che solo un’avventura come l’Isola ti può donare. L’amore della famiglia è incondizionato ed infinito. Non ha importanza dove ti trovi, loro saranno sempre lì pronti ad abbracciarti con il loro calore, anche a centinaia di chilometri di distanza”.



