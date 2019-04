Kikò Nalli/ Grande Fratello 2019, il “problemone” notturno per colpa di Ambra

Kikò Nalli non ha mai nascosto il suo interesse per Ambra Lombardo e, proprio per questo motivo, ieri sera ha avuto un piccolo problemino nella Casa del Grande Fratello 16. L’ex marito di Tina Cipollari, attualmente è tra i migliori concorrenti che siano mai entrati in gioco nell’abitazione di Cinecittà. Molto premuroso, protettivo, di mentalità aperta, con belle idee e pensieri che vengono apprezzati dalla maggior parte dei concorrenti. Ecco perché, anche questo particolare problema, è stato affrontato dall’hair stylist con particolare ironia e garbo, pensando immediatamente ai figli a casa. Andiamo a scoprire cosa è accaduto. Alcuni minuti prima della fine della diretta televisiva, Ambra si è lasciata andare ad un racconto molto piccante che ha provocato la reazione particolare dell’ex marito di Tina. La Vignali successivamente, gli ha consigliato anche un modo per potere “risolvere”, ma non sappiamo che l’opinionista di Barbarella avrà accettato il suggerimento proposto oppure no.

Grande Fratello 16, Kikò Nalli alle prese con un “problema”

Secondo ciò che riporta il buon Fabiano di BitchyF, Kikò Nalli dopo il racconto di Ambra, avrebbe reagito nella seguente maniera: “Raga io non scherzo qui è successo qualcosa. Si è acceso qualcosa. […] Prof a me non mi devi dire queste cose. Io adesso mi sono ingrifato, giuro”. Successivamente, l’hair stylist ha affermato di dovere andare via: “Devo camminare nascondendo… già quando mi avvicino a lei io sto male, in più mi dice queste cose. Ragazzi, gli ormoni. Gesù mio…”. Poi Kikò si è nascosto sotto il piumone per un problema: “Ho un problemone. Meglio così, fidatevi, non voglio far vedere. Professoressa girati e non guardarmi così”. Di seguito Nalli, si è immediatamente preoccupato per l’orario: “Ma sarà tardi? Sicuri che sia tardi? Che ore saranno? Le 2? Sì, i miei figli non credo vedano. […] Meglio che vado a fuori”. A questo punto, Valentina Vignali gli ha lanciato un suggerimento: “Guarda che se alzi le coperte, la notte puoi fare tutto”. Avrà accettato il consiglio?

