Madre adottiva Paola Caruso/ La Bonas in lacrime: “Sta male, non la vedo da Natale”

Se Imma è la madre biologica di Paola Caruso, c’è una donna che l’ha cresciuta con grande amore da quando è nata. La mamma adottiva di Paola ha cresciuto la bambina assieme a suo marito a Platania, in Calabria, dove entrambe sono tornate insieme per un filmato mostrato in diretta a Live non è la d’Urso. “Questa è la casa della mia infanzia. – spiega Paola nel filmato – Mia madre mi ha comprato questi giochini così potevo giocare con i miei compagni di scuola. Adesso è tutto un po’ così, abbandonato.” L’ex Bonas di Avanti un altro parla anche del suo papà adottivo: “Mio padre è stato tutta la mia vita, da quando lui è morto è come se fosse morta una parte di Paola. È vero, sono stata una bambina adottata, però sono stata una bambina fortunata, perchè i miei genitori mi hanno amata da morire. Sono stata la bambina più fortunata del mondo. Io amo mia madre più di ogni altra cosa e mio padre uguale, per me la mia famiglia sono loro.”

Paola Caruso, parla la madre adottiva: “Prenderla in braccio è stato meraviglioso”

Nel filmato anche la madre adottiva di Paola Caruso prende parola e spiega le emozioni provate nel crescere questa bambina. “Bisogna capire l’animo di due genitori che finalmente hanno trovato la gioia di crescere un figlio. – e aggiunge – Era piccina piccina, e quando l’ho presa in braccio… e ancora oggi non saprei descriverlo. È stato meraviglioso e allora siamo andati subito a comprare quello che bisognava. Tutto rosa.” Tornati nello studio di Live, Paola però è in lacrime, perché ammette: “Non la vedo da Natale e mi manca da morire, perché non ha visto neanche il bambino. Lui è troppo piccolo e lei sta male e non si può spostare” La d’Urso però la rincuora “Non preoccuparti, andremo insieme a trovarla”

