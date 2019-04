Martina Colombari Vs gli haters/ “Lasciatemi in pace, non solo malata!”

Anche i ricchi piangono e, in questo caso, potremo dire che anche i magri lo fanno visto che, nella società attuale non bisogna essere formosi ma nemmeno troppo scheletrici. Sicuramente quello che gli haters o i leoni da tastiera dicono non importa a nessuno ma dopo un po’ anche coloro che sono pazienti alla fine sbottano. E’ questo il caso della bella Martina Colombari da sempre simbolo di una bellezza delicata, che non ha bisogno di ricorrere a ritocchini estetici, è finita sotto accusa per via della sua presunta, eccessiva magrezza. Chi segue l’ex Miss Italia sa bene che l’attività fisica e l’alimentazione sana sono alla base della sua vita e di quella della sua famiglia e proprio questo le permette di apparire sempre in massima forma, ma forse non per tutti è così visto che sui social la sua eccessiva magrezza è stata presa di mira e lei, dopo tanti commenti, alla fine ha deciso di dire la sua.

MARTINA COLOMBARI SBOTTA SUI SOCIAL

Martina Colombari non è d’accordo con le continue critiche ricevute e non solo ha chiesto a tutti la calma e il rispetto ma, ancora una volta, ha ribadito il fatto che il suo fisico non è il risultato di nessuna malattia. La risposta è arrivata in un video di risposta nelle sue stories di Instagram in cui si è detta davvero molto ferita dalle continue accuse relative al suo fisico e di come la sua magrezza possa essere di cattivo esempio alle giovani che la seguono e proprio a loro, la Colombari ha ribadito: “Allora, la magrezza dovuta a disturbi alimentari è un’altra cosa e le malattie come anoressia, bulimia e obesità sono vere e proprie malattie non dobbiamo più scherzare con questo“. E ancora: “Io mangio, mi alleno, ho uno stile di vita di un certo tipo, mi muovo tanto e sono nata così. Non potrò mai cambiare le mie forme. Come vedete sto mangiando, mi nutro, sono magra… pazienza cosa ci posso fare, ma ogni volta non mi posso sentire dire sei magra, sei malata. Basta!!“

© RIPRODUZIONE RISERVATA