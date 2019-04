Meghan Markle ha partorito?/ Mattino5, data del parto e nome del bambino: “Brexit…”

A Mattino 5 non si può che parlare dei due misteri che in questi giorni stanno scatenando il gossip ovvero da una parte il presunto matrimonio di Pamela Prati e dall’altra la questione del parto di Meghan Markle. La sua gravidanza dura ormai da molti e molti mesi tanto che l’ilarità sui social parla addirittura di anni, ma sembra che ormai siamo ad un passo dal parto e che presto tutto si risolverà con un annuncio ufficiale e la foto del bambino. Le polemiche non si placano comunque e se qualcuno è già convinto che il piccolo figlio dei Duchi del Sussex sia già nato e che presto verrà mostrato ufficialmente, altri sono pronti a scommettere che la nascita sia attesa per i primi di maggio. A Mattino 5 si parla proprio di alcuni impegni che riguardano il Principe Carlo e il truccatore della bella Meghan che avrebbero degli impegni dal 5 e 7 maggio in poi e non prima e che questo potrebbe indicare che il parto è previsto per fine aprile, inizi maggio.

IL NOME DEL NASCITURO

Sullo sfondo rimane un’altra questione da risolvere ovvero quella del nome. Antonio Caprarica ospite in studio a Mattino 5 dice la sua sulla cosa partendo da lontano ovvero dai nomi che sembrano essere in pole position, almeno secondo il gossip e gli scommettitori, come Victoria e Diana, ma se così non fosse? E’ proprio il giornalista e inviato che regala allo studio di Mattino 5 grandi risate parlando del nome del nascituro e di come questo possa portare “bei soldi” alla coppia formata da Henry e Meghan: “Gli inglesi hanno dato 500 a 1 il nome Brexit, io al posto del principe Henry punterei mille sterline e poi la chiamerei Brexit!”. Le risate non mancano, ma i duchi sapranno stupire o punteranno al classico per il nome del loro primogenito?

