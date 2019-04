MENTRE ERO VIA / Anticipazioni 18 aprile 2019: un nuovo colpo di scena in arrivo

MENTRE ERO VIA, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, giovedì 18 aprile 2019, Rai 1 trasmetterà un nuovo episodio della fiction Mentre ero via, in prima visione assoluta. Sarà il quarto, ma prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Monica sceglie di raggiungere Ginevra con Stefano per indagare sul vero motivo per cui mesi prima si trovava là. Scopre così che lei e l’avvocato stavano indagando su De Vincenti, un uomo che in passato lavorava per l’azienda farmaceutica dei Grossi e poi scomparso dai registri ufficiali. Al suo ritorno a casa, la donna se la deve vedere ancora una volta con il suocero. Vittorio ha scoperto infatti del suo viaggio e soprattutto della presenza di Stefano, concludendo che ancora una volta dimostri di essere una traditrice. Intanto, Sara frequenta le sedute di gruppo e rivede Rocco: decide di seguirlo per uno spuntino solo grazie a Debbie. Monica invece decide di vederci di più sull’ex segretaria, anche se Caterina cercherà di convincerla che il significato di alcuni ricordi frammentari potrebbe essere un altro. Immergendosi negli effetti di famiglia, troverà poi una scatola che le farà riemergere un nuovo ricordo: Gianluca l’aveva tradita con la sua ex segretaria. All’epoca però aveva scelto di perdonarlo. Per scoprire qualcosa di più su De Vincenti, Monica cerca di muovere le leve giuste per strappare un sì a Riccardo, riuscendoci. Solo così potrà scoprire qualcosa di più sull’uomo misterioso ed infatti emergerà un altro dettaglio. Prima però dovrà assicurarsi un accesso al database dell’azienda grazie ad un piccolo tranello teso alla nuova segretaria. Mentre scopre che De Vincenti ha ricevuto dai Grossi una forte somma in denaro, Riccardo viene avvisato dal reparto informatico dell’accesso ai dati.

Nel frattempo, Rocco accusa il padre di aver premuto perché frequentasse Sara solo perché è una ragazza problematica. Il piccolo Vittorio invece difende la madre dalle accuse e dai sospetti del nonno. Ancora indeciso su come agire, Stefano si allontana poi in barca da solo e viene raggiunto da due sconosciuti in mare aperto: gli puntano la pistola e poi se ne vanno, senza farsi riconoscere. Dopo aver scoperto che sta agendo alle loro spalle, i Grossi si riuniscono di nuovo per scoprire la verità da Monica. La donna è costretta ad ammettere il suo viaggio, ma nega a Vittorio di avere una relazione con Stefano. Barbara però conclude che le ha mentito e non la prende bene. Più tardi, Monica raggiunge Stefano e scopre che cosa è successo, finendo poi fra le sue braccia. Nell’ombra, qualcuno scatta diverse foto mentre si baciano.

ANTICIPAZIONI 18 APRILE 2019 DELL’EPISODIO 4 DI MENTRE ERO VIA

EPISODIO 4 – Monica dovrà fare di nuovo i conti con le accuse dei Grossi nei suoi confronti. Qualcuno infatti ha reso pubbliche le sue foto con Stefano e questo vuol dire dare a Vittorio la certezza di aver ingannato la loro famiglia ancora una volta. Monica però ha in mente solo una cosa: riuscire a mantenere il rapporto con i figli e stare vicino ai ragazzi. Ancora una volta dovrà mettere da parte se stessa e persino le ricerche, non solo per il grave pericolo che ha quasi portato Stefano a perdere la vita. Il piccolo Vittorio infatti sarà vittima di alcuni bulli a scuola, questa volta per via delle rivelazioni sulla madre e Stefano. Intanto, Rocco e Sara entrano in crisi e vivono il loro primo litigio, che spingerà poi la ragazza ad infuriarsi di nuovo con la madre. Anche Stefano è pensieroso: uno sconosciuto gli rivelerà delle cose che gli faranno mettere in dubbio la buonafede di Monica e persino i suoi sentimenti. La protagonista invece ricorderà un dettaglio su quella fatidica notte, grazie ad un temporale molto simile che colpirà la città. Un dettaglio che potrebbe finalmente rivelare qualche verità in più: Riccardo non era in macchina da solo quando l’ha trovata sul suolo, investita dalla sua auto.



