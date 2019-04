Morgan, chi è la nuova fidanzata?/ Baci appassionati a una misteriosa mora

Per Morgan, questo è un periodo molto impegnativo e non solo dal punto di vista lavorativo. Il cantante e musicista sta per tornare in tv come giudice nella nuova edizione di The Voice of Italy su Rai 2 ma, al contempo, è ultimamente uno dei veri protagonisti del gossip. Dopo il botta e risposta con le sue ex compagne, Asia Argento e Jessica Mazzoli (quest’ultima attualmente concorrente del Grande Fratello 16) il cantautore avrebbe riaperto il suo cuore ad un’altra donna. Marco Castoldi avrebbe infatti ritrovato l’amore, almeno stando a quando fanno trasparire le foto pubblicate da Tabloit.it. In queste è possibile vedere Morgan assieme ad un’affascinante ragazza mora. I due chiacchierano e tra loro traspare un evidente feeling. Che siano soltanto amici?

NUOVO AMORE PER MORGAN?

Stando a quanto svela la fonte assolutamente no, anzi! Tra Morgan e questa misteriosa ragazza mora ci sarebbe un rapporto abbastanza intimo. Ecco, infatti, quanto si legge: “Solo amici? Macché: possiamo rivelarvi che Morgan e la sua amica speciale hanno passato buona parte della serata a baciarsi appassionatamente… Finita la cena Morgan e la misteriosa mora sono andati via insieme, accompagnati dall’autista.” E poi ha proseguito: “Di certo a non mancare in questa nuova coppia è l’affiatamento e la complicità.” Sembra quindi che il cantante, ultimamente al centro della polemica per il rapporto con le due figlie, abbia ritrovato l’amore. Non ci resta che attendere conferma dal diretto interessato che da martedì tornerà in tv su Rai 2 con The Voice of Italy.

