Muriel Bassi/ Uomini e donne video, il nome Instagram e la lite: “Voglio essere…”

Non c’è pace per la bella Muriel Bassi che continua ad essere presa di mira dentro e fuori lo studio di Uomini e donne. La mora è scena dalle scale per conoscere Andrea Zelletta e tra i due c’è stato un avvicinamento del terzo tipo ma le cose non convincono nessuno a cominciare da Tina Cipollari a chi il programma lo guarda da caso. Le anticipazioni sulla nuova puntata del trono classico non lascia pensare a niente di buono visto che la bella mora non solo si troverà di nuovo a scontrarsi con il tronista ma avrà il suo bel da fare spiegando un mistero relativo al profilo Instagram, il suo personale. Secondo le ultime anticipazioni sembra proprio che il suo profilo era a nome di “Io sono 69”. Forse proprio per evitare polemiche e scontri sembra che lo scorso mese la corteggiatrice abbia pensato bene di cambiarlo in “Sono Muriel” ma questo non è bastato, anzi, la cosa è arrivata nello studio di Uomini e donne e le polemiche l’hanno travolta.

IL NOME INSTAGRAM E LA LITE

Proprio nel video anticipazioni della puntata di oggi del trono classico si vede Muriel abbastanza sconvolta andare di nuovo alla carica di Andrea Zelletta dicendogli: “Io voglio essere quello che quella persona ha sempre cercato, la donna che vuole ma adesso non so cosa vuoi”. Il tronista continuerà ad avere dei dubbi su di lei e non solo per via del profilo ma proprio per quello che i suoi continui cambiamenti significano ovvero il fatto che continua a temere il giudizio degli altri. Muriel si interessa a quello che il pubblico dice perché è alla ricerca di notorietà e consensi o proprio per il contrario, come lei lascia intendere? Le discussioni con le altre corteggiatrici non mancheranno così come le accuse di Tina Cipollari che continua a non fidarsi di lei. CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DEL MOMENTO.

