Natalia Paragoni piange per Andrea Zelletta/ Uomini e Donne: “ho messo una croce”

Natalia Paragoni non ha alcuna intenzione di lasciare il campo libero alle altre corteggiatrici di Uomini e Donne al punto da aver deciso di fare un gesto importante per Andrea Zelletta. L‘ex corteggiatrice di Ivan Gonzalez ha così portato il tronista a casa sua dove gli ha fatto conoscere la sua bisnonna. “Prima di te ho portato solo due persone qui. Spero che tu sia l’ultimo” – dice Natalia prima di portarlo dalla bisnonna. Quella tra Natalia Paragoni e Andrea è stata un’esterna tranquilla e molto importante. La corteggiatrice, in studio, dichiara di essere finalmente felice dell’esterna fatta. “Ho deciso di portarlo a casa mia perché lui dice che non gli dimostro mai niente. Io non porto nessuno a casa mia, ma ho voluto mettere da parte il mio orgoglio e fare un gesto importante nei suoi confronti”. Nonostante l’esterna fatta, però con Natalia, però, Andrea chiede subito di vedere Giorgia scatenando la dura reazione della Paragoni.

Natalia Paragoni piange per Andrea Zelletta: “ho messo su una croce”

Subito dopo aver lasciato Natalia, Andrea Zelletta ha chiesto alla redazione di vedere Giorgia Kintli. “Io piango poco nella mia vita, ma quando si tratta della mia famiglia non me la tocca nessuno” – sbotta Natalia – “Questa è l‘ennesima mancanza di rispetto nei miei confronti, della mia famigia. Cercare, subito dopo a nostra esterna, una ragazza che hai visto per tre volte, significa che di me non te ne frega niente. Dopo questo ho messo una croce sopra”, aggiunge Natalia che si dice pronta a lasciare lo studio. La Paragoni, però, decide di restare e cominciare a giocare come, a suo dire, sta facendo Andrea. “Appena è entrato in macchina ha chiesto di un’altra ragazza, è indifendibile ragazzi”, dice Jack Vanore difendendo Natalia. “Questo è l‘interesse che hai per quello che stavo per dirti. Lei ogni volta si alza e va via. Non sono io che sminuisco io, è lei che sminuisce me”, replica Andrea. “Non devi preoccuparti così. E’ normale che lui cerchi di togliersi i dubbi incontrando e conoscendo altre persone. Lui è in una posizione molto difficile”, è il consiglio che Andrea Damante dà a Natalia.

