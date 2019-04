Pamela Prati, Mark Caltagirone non esiste?/ Mattino 5, Balestri: “Mi fa tenerezza…”

A Mattino 5 si parla nuovamente del caso del momento ovvero di Pamela Prati e del suo presunto matrimonio con Mark Caltagirone. La stessa Barbara d’Urso ieri sera ci ha provato a Live Non è la d’Urso ma senza riuscire nel suo intento, le cose andranno meglio a Federica Panicucci? Sembra proprio di no visto che la conduttrice non può fare altro che raccontare le cose, almeno quelle che si dicono e si raccontano in questi giorni. Pamela Prati ha annunciato sui settimanali il suo prossimo matrimonio con Mark Caltagirone ma secondo gli addetti ai lavori non solo quest’ultimo non esisterebbe ma le nozze annunciate non ci saranno. La showgirl sarda in questi giorni è stata male e la stessa manager ieri sera ha parlato di giorni difficili in cui a stento si alza dal letto, ma in tutto questo dov’è il suo promesso sposo? La stessa Federica Panicucci sembra davvero colpita da questa storia tanto da rilanciare: “Vorrei che venisse fuori a dire sì, sono io, amo Pamela e la sposo, sarebbe davvero molto carino e importante“.

LA DIFESA DI MARCO BALESTRI

Dall’alto della sua esperienza anche a Scherzi a Parte, Marco Balestri ospite a Mattino 5 è molto colpito dalla questione anche se si schiera, a priori, proprio dalla parte di Pamela Prati. Sia se il matrimonio sia vero e confermato, sia che non lo sarà, Balestri è convinto che una persona può anche sbagliare, forse trascinata o spinta da motivi più alti e da questioni complicate e così spiega: “Una donna ad una certa età, in maniera ingenua un’agenzia… magari la povera Pamela Prati potrebbe non avere colpe, la assolvo a priori, è una cosa affettiva e che mi mette tristezza e tenerezza. Non voglio accusarla e processarla, se fosse finto, cosa sarà mai?“. Lo stesso Antonio Caprarica rilancia: “Se questo è un gigantesco stunt, è davvero ben riuscito” ma è ancora Marco Balestri che alla fine regala all’amica una soluzione per uscirne: “Adesso dovrebbe esserci un uomo pronto a dire eccomi, sono Mark Caltagirone ma dopo tutto quello che è successo non so più se voglio sposarmi“.

Il giallo delle nozze di #PamelaPrati continua… si è sposata davvero? Chi è il marito? Dopo la foto del buco nero comparirà anche quella di #MarkCaltagirone?! 😂#Mattino5 pic.twitter.com/57Iff7nEd8 — Mattino5 (@mattino5) April 18, 2019





