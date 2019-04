Paola Caruso, test DNA la mamma è Imma/ Barbara D’Urso: “tanti mi hanno scritto e…”

Barbara D’Urso non nasconde di essersi molto emozionata nel vedere il commovente abbraccio tra Paola Caruso e la signora Imma che, il test del DNA ha confermato che è la madre biologica. Nel salotto di Pomeriggio 5, dopo aver ringraziato il pubblico per il boom di ascolti, Barbara D’Urso è tornata a parlare del momento vissuto con Paola e la sua mamma. “Che emozione ieri sera” – ha detto la conduttrice – “mi hanno scritto persone davvero importanti”, aggiunge la D’Urso sottolineando come ad emozionarsi, ieri sera davanti ai teleschermi, siano stati davvero in tanti. Felice di aver contribuito a riunire una mamma a cui avevano fatto credere che la sua bambina fosse morta il giorno stesso della nascita e sua figlia, Barbara ha aggiunto: “Michelino non avrà un padre, ma da ieri sera ha una nonna, una zia e uno zio”.

PAOLA CARUSO E IL TEST DEL DNA CON MAMMA IMMA, BARBARA D’URSO COMMOSSA

Ancora emozionata per quello che ha vissuto, Barbara D’Urso ha regalato al pubbico di Pomeriggio 5 un riassunto del toccante momento rivedendo nuovamente l’abbraccio tra Paola Caruso e la sua mamma. Dopo aver visto per la prima volta quello che aveva solo vissuto, la conduttrice ha dichiarato: “Quello che è successo ieri sera in diretta è un caso su un miliardo. Come è possibile che una persona veda in televisione una ragazza e dopo 34 anni si dice convinta che quella sia la figlia”. Carmelita, poi, rivolgendosi al padre naturale della Bonas ha aggiunto: “da ieri sera c’è un uomo che faceva il calciatore che ha saputo di avere una figlia perchè prima non lo sapeva e io lo aspetto”, ha concuso. Il padre naturale di Paola, dunque, si paleserà presto?





