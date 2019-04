Pierangelo Bertoli/ Il poliedrico cantastorie che ci lasciò fin troppo presto

Sono 17 anni che ci ha lasciati il noto cantautore Pierangelo Bertoli. Moriva infatti il 7 ottobre del 2002 a Modena, a pochi chilometri dalla sua Sassuolo dove nacque il 5 novembre del 1942. Morì a soli 60 anni a seguito di un tumore ai polmoni derivante dalle sue gravi condizioni fisiche avute fin dall’infanzia, quando gli venne diagnostica una polmonite. Oggi il noto programma di Rai Uno, “La Vita in Diretta”, ha voluto ricordare e omaggiare quel grande cantautore che è considerato un vero e proprio cantastorie, capace di raccontare la sua terra dagli anni settanta fino ai primi anni 2000, con dei testi che erano carichi di significati sociali e politici. Bertoli, come molti artisti della sua epoca, era infatti molto attivo anche dal punto di vista politico, e per un breve periodo è stato anche iscritto presso il partito di rifondazione comunista. Riuscì a lavorare fino alla fine, visto che l’ultimo album “301 guerre fa”, composto da alcuni inediti e da alcune vecchie canzoni ri-arrangiate, venne commercializzato pochi giorni prima della sua scomparsa. Non sono invece mai state pubblicate dieci canzoni, che dovevano comporre un album del 2003, scritte con la collaborazione anche del figlio, Alberto, nonché del noto Ligabue, che tra l’altro andò ad omaggiarlo alla camera ardente durante le ore immediatamente successive la sua morte.

PIERANGELO BERTOLI, I GRANDI SUCCESSI

Fra le canzoni più note di Bertoli troviamo “A muso duro”, “Eppure soffia”, nonché “Spunta la luna dal monte”, cantata nel 1991 con i Tazenda, gruppo musicale sardo, che si piazzò al quinto posto del festival di Sanremo di quell’anno. Numerosi i duetti realizzati nel corso della sua carriera, da Caterina Caselli a Fiordaliso, passando per Ligabue (Sogni di rock & roll), Elio e Le storie tese, Ornella Vannoni, Fiorella Mannoia e Fabio Concato. Un artista a 360 gradi che purtroppo ci ha lasciati fin troppo presto, con la sensazione che aveva ancora moltissimo da raccontare e soprattutto da cantare.

