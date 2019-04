RAFFAELLA MENNOIA, FIDANZATA ALESSIO SAKARA/ “L’amore va protetto”

Raffaella Mennoia è la fidanzata di Alessio Sakara, tra gli ospiti della puntata di giovedì 18 aprile 2019 del Maurizio Costanzo Show, il programma di successo trasmesso in seconda serata su Canale 5. Il campione di MMA e conduttore di “Tu si que Vales” torna in tv nel talk show di Maurizio Costanzo per raccontare i suoi progetti futuri e chissà che non rilasci a sorpresa qualche dichiarazione sulla sua vita privata. Sakara, infatti, è legato sentimentalmente a Raffaella Mennoia, il braccio destro di Maria De Filippi, che ha sempre preferito tenere ben lontani i riflettori dalla sua vita privata. La Mennoia, infatti, molto attiva sui social non pubblica foto in compagnia del suo fidanzato, una scelta condivisibile che ha motivato così a chi glielo ha fatto notare: “Mi chiedete sempre del mio Lui… Ma io di Lui non racconterò mai niente… Ciò che si ama va preservato, difeso e protetto fino alla fine. Vi auguro adesso che sono una Donna di trovare un Amore che vi completi che non vi sminuisca che vi aiuti a scavare ma anche a planare”.

Raffaella Mennoia su Alessio Sakara: “vi auguro un amore folle”

Per Raffaella Mennoia gli ultimi anni non sono stati affatto facile, visto che ha dovuto sottoporsi ad una delicata operazione da cui si è ripresa alla grande. Ai suoi follower che le domandavano notizie sulle sua relazione con Alessio Sakara, l’autrice dei programmi di Maria De Filippi ha detto: “vi auguro un Amore folle da togliere il respiro… Da dire combatterò i miei demoni perché ne vale la pena… Un Amore da proteggere e che cresca insieme a voi a mano a mano… Così forte e testardo da modificare il percorso di una vita… Vi auguro un Amore da sorridere da annusare da riconoscere ancora prima del primo incontro… E che il primo incontro vi trovi già innamorati… Sempre dalla stessa parte… Non arrendetevi… Lottate per amore… Il mezzo più potente a noi concesso”. Parole chiare che confermano quanto l’amore tra lei e Sakara proceda a gonfie vele.

Il loro rapporto

La storia d’amore tra Raffaella Mennoia e Alessia Sakara va avanti da più di un anno. Non è dato sapere come, dove e quando i due si sono conosciuti visto che il braccio destro di Maria De Filippi è restia a parlare della sua vita privata. Intervistata dal settimanale “Uomini e Donne Magazine”, la Mennoia ha rivelato: “Tendo a parlare poco, pubblicamente, della mia vita sentimentale. Posso dire però che sto vivendo una storia importante con un uomo di rara intelligenza che rispetto molto ma che, essendo separato con due bambini piccoli, vuole essere tutelato e restare fuori dal mondo del gossip”.



