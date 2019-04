RAZ DEGAN, EX PAOLA BARALE/ “Ho vissuto tre anni in Amazzonia in condizioni estreme”

Raz Degan è l’ex di Paola Barale, la showgirl ospite della puntata di giovedì 18 aprile 2019 del Maurizio Costanzo Show. La Barale torna a raccontarsi nel talk show condotto con grandissimo successo da Maurizio Costanzo e sicuramente tra le varie domande spunterà fuori il nome di Raz, compagno di vita ed avventura della showgirl. Proprio in questi giorni anche Raz è tornato protagonista in televisione raccontandosi a cuore aperto a Domenica In da Mara Venier. L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi ha ripercorso la sua vita privata e pubblica raccontando alcuni retroscena finora inediti. Il modello e attore ha ricordato i suoi primi anni tra Los Angeles e New York: “venivo da una comunità molto chiusa, avevo voglia di conquistare il mondo. Sono arrivato a NY senza una lira, e ho cominciato a lavorare come barista/cameriere. Poi mi hanno notato da un’agenzia di moda. Questo mi ha portato nel mondo della pubblicità”.

Raz Degan, le donne e la mamma

Il mondo della moda si accorge molto presto della bellezza di Raz Degan che si impone a livello internazionale come modello e testimonial. Bello da togliere il fiato, Raz ha conquistato tantissime donne: “sono sempre stato fortunato. Ma ho avuto solo 4 storie importanti in 28 anni. Ho sempre avuto bisogno di condividere le mie esperienze, senza condivisione che senso ha un’esperienza? Per me un rapporto non significa proprietà. Le donne che sono state parte della mia vita mi hanno reso quello che sono oggi”. Non solo, Raz ha parlato anche di un’altra donna importante della sua vita: la mamma, che ha definito: “è la persona più coraggiosa che io conosca, ancora mi fa crescere. Vive in barca a vela, viaggia da sola”. Dopo il successo nel mondo della moda, Raz ha capito che il cinema era la sua strada. Così ha cominciato a recitare, ma anche a proporsi come regista e per finanziare i suoi progetti si è messo in gioco in vari programmi come Ballando e L’Isola. “Raz & the Tribe” è la serie documentario trasmesso su Sky: “Ho vissuto in Amazzonia per tre anni, in condizioni invivibili per il mondo di oggi. Leonardo DiCaprio mi ha aiutato a mostrare L’ultimo sciamano in tutto il mondo, ma fare documentari non è qualcosa di commerciale. Il primo che ha creduto in questo lavoro è stato Luca Argentero, per me un fratello. I veri amici si contano sulle dita delle mani”.

“Parte importante della mia vita”

Durante la lunga chiacchierata, Raz Degan ha parlato anche della sua storia d’amore con Paola Barale. Un amore folle, passionale, che ha visto i due condividere anche l’esperienza dell’Isola dei Famosi dove ha trionfato alcuni anni fa. La Barale, infatti, ha preso un aereo per raggiungere il suo ex compagno in Honduras: un momento bellissimo che ha emozionato tutto il pubblico di Canale. 5. Poi però tra i due le cose non sono andate, anche se Raz non nasconde: “Paola Barale è stato il mio amore più grande, che mi ha dato le radici in questo Paese, dove ho l’unica casa che ho, il mio trullo. Questo Paese mi emoziona ancora e Paola sarà sempre una parte importante della mia vita. Nessuno può togliermi questi ricordi, fino alla tomba”. Oggi l’attore e regista è single: “ho trovato la pace con me stesso. Nella vita ci sono alti e bassi, ma i momenti bassi ci fanno crescere. La solitudine non è per forza qualcosa di negativo, ci mette in contatto con il Creatore e la tua creatività. La comodità mi uccide”.



