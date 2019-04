Riccardo Fogli/ Toglie la barba e torna il frontman dei Pooh (Maurizio Costanzo Show)

Riccardo Fogli ha versato lacrime amare durante la sua esperienza all’Isola dei Famosi 2019, quando è spuntato il gossip del presunto tradimento della moglie Karin Trentini. Un mistero che per ora darà alcuna chiarezza a tutti i fan incollati di fronte al piccolo schermo, rimbalzati fra i vari salotti televisivi, alla ricerca di una verità che rimarrà chiusa fra le mura di casa dell’artista. E i pianti non sono finiti nemmeno quando Riccardo è ritornato in Italia: lo abbiamo visto sofferente anche nell’intervista rilasciata a Verissimo. “Abbiamo promesso di non lasciarci mai”, dice con fermezza, pronto a non lasciarsi sviare da rumors e maldicenze. L’obbiettivo è uno solo: vivere al fianco della moglie in modo intenso, senza “perdere nemmeno un minuto degli anni che ci rimangono da vivere insieme”. L’ex voce dei Pooh sarà inoltre ospite al Maurizio Costanzo Show per la puntata di oggi, 18 aprile 2019, dove racconterà l’impatto con la realtà e che cosa è cambiato al suo rientro. Il percorso honduregno per l’artista non è stato semplice, fra pensieri ossessivi ed i nove kg persi. “Non lo sanno che tutto questo ci fortificherà”, ha scritto invece Karin sui social subito dopo lo scoppio della bomba, pubblicando una foto che la vede con il marito. E poi un “noi” ad inizio aprile, con un’immagine che riprende moglie e figlia al suo fianco, tutti e tre stretti per mano. Unità ed armonia e tanto sostegno da parte dei fan, che non hanno smesso di sostenere Fogli, anche se a distanza.

Riccardo Fogli ospite al Maurizio Costanzo Show

Un lento recupero quello di Riccardo Fogli, che ha dovuto superare diversi momenti bui. Finalmente con il sorriso, anche per essere ritornato dalla moglie Karin Trentini. Il cantante ha rivelato in questi ultimi giorni di essere riuscito a mettere un po’ di peso, dopo l’enorme calo subito a causa della dieta ferrea dell’Isola dei Famosi. Ed ha anche scelto di togliere un po’ di barba, di assomigliare meno a quel Noè sperduto che abbiamo visto spesso sul piccolo schermo, al fianco dell’unica complice Soleil Sorgè. I fan intanto commentano positivamente la bella notizia, ma hanno anche una richiesta da fargli: ritornare a cantare e forse tagliarsi anche quella barbetta che ha scelto di lasciare sul volto. Li ha accontentati in quasi tutto, visto che è ritornato a provare con i Pooh già dalla settimana scorsa e prevede di avviare un nuovo tour già il prossimo 1 maggio. Si ricomincia con la routine musicale e si accantona un’esperienza che per molti versi sarà da dimenticare. Il reality per Fogli si è chiuso non appena ha lasciato le Honduras e lo ha dimostrato anche scegliendo di non rispondere troppo alle accuse non troppo velate di Marina La Rosa. Quest’ultima tuttavia non ha gradito di essere etichettata di nuovo gattamorta ed ha scelto di ribattere ancora una volta alle dichiarazioni che l’artista ha rilasciato a Silvia Toffanin. “Che senso ha andare in televisione per vomitare rabbia?”, ha sottolineato in un video su Instagram. Per ora Fogli non ha ancora risposto.

