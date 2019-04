Riccardo Muti/ Carrà: “Abbiamo in comune una madre severa” (A raccontare comincia tu)

La nuova puntata di “A raccontare comincia tu”, torna questa sera sulla terza rete di Casa Rai con Raffaella Carrà. Ospite speciale dell’appuntamento, il direttore d’orchestra Riccardo Muti. Proprio la conduttrice, intervistata per Il Giornale, ha raccontato di quanto soggezione gli ha messo (in maniera inconsapevole) il maestro. “Riccardo Muti. Era in cima alla mia lista. Ma ho commesso un errore. Prima d’intervistare qualcuno non voglio incontrarlo. Se stavolta l’avessi fatto ne avrei avuto meno paura. E avrei scoperto prima un incredibile contrasto: lui è il monumento della classica che tutti sanno. Sua moglie Cristina invece, adora (e frequenta) il rap. E poi con Muti ho in comune un’infanzia dominata da una madre severa ed esigente”, ha svelato la Carrà. Dopo avere chiacchierato con Fiorello e Sophia Loren nei precedenti due appuntamenti di apertura, si continua con Muti per poi proseguire con Leonardo Bonucci, Paolo Sorrentino e Maria De Filippi.

Riccardo Muti ospite di Raffaella Carrà

Senza ombra di dubbio Riccardo Muti è una figura importantissima nella storia dell’opera italiana degli ultimi 50 anni. Famoso in tutto il mondo, è nato a Napoli il 28 luglio del 1941, da Domenica Muti (pugliese) e Gilda Peli Sellitto (napoletana). Fino all’età di sedici anni, vive a Molfetta, città d’origine del padre. Dopo avere frequentato l’ultimo anno del liceo classico in quel di Napoli, studia anche pianoforte e si diploma al Conservatorio di San Pietro a Majella. Lo studio della musica poi si sposta a Milano. Nel 1967 il debutto al Teatro Coccia di Novara. L’anno successivo diviene il direttore principale e direttore musicale del Maggio Musicale Fiorentino, dove rimane fino al 1980. Dal 1973 al 1982, sarà anche direttore principale della Philharmonia Orchestra di Londra. La sua carriera prosegue gloriosamente e dal 1980 al 1992 dirige anche l’Orchestra di Filadelfia. Poi anche l’approdo al Teatro alla Scala di Milano dove è stato direttore d’orchestra fino al 2005. Attualmente si dedica anche alla formazione di nuovi talenti artistici e musicali, nell’attesa di scoprire il suo degno erede.

