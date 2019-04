Sarah Altobello e Yuri Rambaldi sconci a Pomeriggio 5?/ Sergio Vessicchio: “vergogna”

Sarah Altobello e Yuri Rambaldi, ospiti della puntata di Pomeriggio 5 del 18 aprile, sono stati i protagonisti di un’accesa discussione con Sergio Vessicchio, il giornalista che commentando per una tv locale la partita di calcio Agropoli-Sant’Agnello, aveva dichiarato: “E’ uno schifo vedere le donne venire a fare gli arbitri, una cosa impresentabile per un campo di calcio”. Sempre in prima linea nella difesa dei diritti delle donne, Barbara D’Urso, nella nuova puntata della sua trasmissione, dopo aver vissuto nuovamente le emozioni dell’abbraccio di Paola Caruso con la mamma naturale, si è occupata di sessismo partendo proprio dalle dichiarazioni di Vessicchio, ospite in studio insieme agli ex naufraghi dell’Isola dei Famosi. Durante il talk, il giornalista ha chiarito la propria posizione chiedendo scusa alla donna che aveva insultato e augurandole una brillante carriera. Tuttavia, nel corso della trasmissione, i toni si sono alzati e Sergio Vessicchio, rivolgendosi a Sarah Altobello, si è lasciato andare a commenti infelici che hanno scatenato la rabbia dell’ex naufraga, di Yuri e della stessa Barbara D’Urso.

SARAH ALTOBELLO E YURI RAMBALDI, SERGIO VESSICCHIO ACCUSA: “VERGOGNATEVI PER QUELLO CHE AVETE FATTO DIETRO LE QUINTE”

Dopo aver visto un filmato su Sergio Vessicchio, Yuri Rambaldi, rivolgendosi al giornalista, ha detto: “non puoi insultare sempre le donne, non va bene”. “Io non insulto le donne, però, tu, nel backstage hai fatto una cosa schifosa“, ha replicato Sergio Vessicchio. A prendere le difese di Yuri è stata Sarah: “un ballo è una cosa schifosa? Parli perchè ti sarebbe piaciuto essere al suo posto”, ha sbottato l’ex naufraga. Vessicchio, però, non è rimasto in silenzio e guardando l’abito corto e di paillettes indossato da Sarah, ha aggiunto ancora: “non vi vergognate tutti e due di quello che avete fatto là dietro? Davanti alla gente fai quelle porcherie? Ma ti guardi? E poi ti lamenti che ti dicono le paroline? Ma vestiti bene?”. A replicare a Sergio Vessicchio è Barbara D’Urso: “io faccio il mio lavoro con passione, con onestà e molte volte, pensa Vessicchio, indosso anche dei vestiti di paillettes con le minigonne”.

