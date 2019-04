Simona Ventura a The Voice/ “Critiche ad Elettra Lamborghini? Invece vi stupirà!”

Simona Ventura è pronta per la nuova avventura come conduttrice di The Voice of Italy, il talent show targato Rai2 che partirà il 23 aprile, alle 21:20. Una grande sfida per la Ventura in un format che fatica a sfornare talenti ed avrà Il Grande Fratello di Barbara D’Urso come competitor, da capire se solo per una settimana oppure se lo spostamento è definitivo, in termini di ascolti, il martedì sera. Il portale rollingstone ha intervistato proprio la Ventura spaziando su tantissimi argomenti. Si inizia su una sorta di rivincita: “La rivincita non è un qualcosa che metto tra le mie priorità. Non lo definirei nemmeno una rinascita. Questa su Rai2 è una nuova vita professionale in un’azienda, la Rai, che per 11 anni mi ha dato tanto. Nel frattempo ho fatto dei lunghi giri, delle bellissime esperienze che rivendico tutte”.

SIMONA VENTURA SVELA: “ELETTRA LAMBORGHINI VI STUPIRÀ!”

Simona Ventura era in ballo anche per la conduzione di La Pupa e il secchione, ma ha prevalso un altro istinto: “Se ne parlava, ma ho voluto seguire il mio istinto. Così, quando Carlo mi ha telefonato, l’ho vissuto come un segnale. E poi, con lui, volevo concludere una storia professionale che si era chiusa troppo presto. È vero che, nel 2001, mi ha voluta al timone di Quelli che…il calcio, ma è anche vero che è andato via dopo pochi mesi. Per cui questa storia si era un po’ interrotta”. I coach saranno Morgan, Gigi D’Alessio, Guè Pequeno ed Elettra Lamborghini. Proprio l’ultimo nome è la grande scommessa su cui punta la Ventura: “Elettra vi stupirà per la sua allegria e la grande umanità.” E aggiunge “Ho sempre lanciato personaggi nuovi che, poi, hanno avuto successo non solo nel mondo della musica: da Giusy Ferreri a Francesca Michielin, da Francesco Facchinetti ad Alessandro Cattelan. Amo dare opportunità di crescita professionale alle persone, poiché il loro successo mi rende orgogliosa. I coach, nel contesto di The Voice, formano una squadra perfetta. Insieme a Morgan e Gigi, Elettra e Guè si inseriscono molto bene”.

