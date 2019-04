Sinfonia di guerra/ Su Rete 4 il film con Charlton Heston (oggi, 18 aprile 2019)

Sinfonia di guerra va in onda questo pomeriggio, giovedì 18 aprile, alle 16.35 su Rete 4 un film drammatico e bellico ambientato nella seconda guerra mondiale. La pellicola (titolo originale: Counterpoint) è stata prodotta dalla Universal Pictures è stata diretta dal regista statunitense Ralph Nelson. Sinfonia di Guerra è tratto dal romanzo “The General” di Alan Sillitoe. Il regista Ralph Nelson ha acquisito molta fama grazie ai film Ai confini della realtà, Destino in agguato, Soldato blu, Tick… tick… tick… esplode la violenza e Il seme dell’odio. Il cast vede come star principale Charlton Heston, attore e regista americano che ha conquistato il Premio Oscar nel 1960 come miglior attore grazie a Ben-Hur. È stato apprezzato anche in titoli del calibro di I dieci comandamenti, El Cid, Il pianeta delle scimmie, I tre moschettieri e Panico nello stadio.

Sinfonia di guerra, la trama del film

Sinfonia di guerra è ambientato in Belgio nel 1944. Protagonista principale è il direttore d’orchestra americano Lionel Evans, che insieme agli altri musicisti viene catturato nelle Ardenne dalle truppe tedesche, guidate dal temibile colonnello Arndt. Tutto ciò perché l’orchestra avrebbe dovuto tenere uno spettacolo per i soldati americani ed alleato. Il direttore e i suoi uomini vengono deportati all’interno di un castello e Arndt manifesta l’intenzione di ammazzarli tutti. Il generale Schiller, grande appassionato di musica classica, cerca in ogni modo di fermare tale evento e chiede all’orchestra di eseguire diversi brani musicali. Inizialmente Evans sceglie di non esibirsi, dato che il suo unico obiettivo è quello di scappare. Al tempo stesso, Schiller vuole salvare i musicisti. Il castello viene preso d’assalto da un gruppo di partigiani francesi. Nel frattempo, Evans dirige l’orchestra durante il concerto per i tedeschi. I musicisti riescono a scappare con l’aiuto dei partigiani, mentre Evans viene miracolosamente salvato da Schiller mentre è ad un passo dalla morte per mano di Arndt.

