Soleil Sorgè/ La storia con Jeremias e le polemiche (Maurizio Costanzo Show)

Soleil Sorgè continua a frequentare Jeremias Rodriguez, nonostante la parentesi dell’Isola dei Famosi sia ormai conclusa. Chi non aveva scommesso nel loro amore si dovrà ricredere? Nei giorni scorsi la neo coppia è stata paparazzata a Milano, dove si sono uniti a Belen Rodriguez per una cena. L’argentina è felice per questo suo nuovo traguardo del fratello ed a quanto pare la nota irriverenza di Soleil non è emersa in questa particolare occasione. Oppure sì, chi può dirlo? Odiata da tutti i Naufraghi e sostenuta da una fetta di telespettatori, la Sorgè non è riuscita a cancellare la polemica registrata subito dopo aver lasciato Luca Onestini con una lettera. Anzi, forse l’esperienza alle Honduras ha solo convinto gli haters di essere dalla parte della ragione. Soleil Sorgè sarà inoltre una delle ospiti che questa sera, giovedì 18 aprile 2019, vedremo al Maurizio Costanzo Show. Intanto tutti si chiedono se con Jeremias sta facendo sul serio oppure se l’argentino finirà nella stessa lista in cui è caduto Marco Cartasegna, ex tronista di Uomini e Donne e rivale di Onestini. A quanto pare Soleil potrebbe aver davvero trovato l’amore della sua vita. Su Instagram i due si mostrano uniti come sempre, mentre grazie alle Stories scopriamo che la ragazza non ha ancora finito di fare il giro degli amici e soprattutto di ricevere gradite e gustose sorprese.

Soleil Sorgè ospite al Maurizio Costanzo Show

Soleil Sorgè è stata ufficialmente presentata a tutta la famiglia Rodriguez: la prima ad incontrarla a quanto pare è stata Cecilia. La love story con Jeremias Rodriguez sembra più seria che mai, mentre alcuni haters sui social ipotizzano che in realtà l’obbiettivo della biondina fosse proprio mettere piede nel clan argentino. In base a quanto ha rivelato Gabriele Parpiglia, Soleil è una specie di porto sicuro televisivo e soprattutto per reality ed altri programmi ad alto contenuto trash. Almeno ai suoi occhi, visto che è stato lui a proporla agli autori e ad ottenere che entrasse in gioco. Quanto accaduto poi gli ha dato evidentemente ragione: quella scossa che si aspettava e cercava la produzione è arrivata. Bella forte anche. Lo dimostra il rapporto che la Sorgè è riuscita a non intrecciare con gli altri Naufraghi, che schierati in modo più o meno compatto, hanno cercato di eliminarla più di una volta. E invece lei, forte nelle sfide fisiche ed attaccata per le stesse, è rimasta in gioco più a lungo del previsto. L’allenamento fatto a Uomini e Donne deve esserle stato utile: anche in quell’occasione il pubblico si è mostrato spesso contro la ragazza dallo sguardo di ghiaccio. Eppure stando a quanto rivelato dalla madre durante l’ultima puntata del reality, sembra che Soleil non si sia mai mostrata per ciò che è veramente. Ovvero una tenerona sensibile.

