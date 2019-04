Stefano Bettarini/ Qualche altro sassolino da togliersi? (Maurizio Costanzo Show)

Stefano Bettarini è tornato da tempo in Italia, ma finora lo abbiamo visto apparire ben poco in tv. L’ex calciatore deve forse smaltire ancora tutto lo stress accumulato durante l’esperienza all’Isola dei Famosi e si dovrà togliere di dosso anche diverse arrabbiature. Protagonista come sempre, il Betta è riuscito a rimanere in gioco anche contro il parere del pubblico e degli altri concorrenti, che inizialmente avevano deciso di spedirlo a casa. Stefano invece ha dimostrato di essere resistente e di avere anche dalla propria parte un bel po’ di fortuna. Stefano Bettarini sarà inoltre fra gli ospiti che questa sera, giovedì 18 aprile 2019, vedremo al Maurizio Costanzo Show. “Come si fa a spiegare il mare a chi lo guarda e vede solo acqua”, scrive intanto su Instagram citando uno degli aforismi più popolari fra gli utenti di Twitter. Con lo sguardo rivolto verso la distesa blu, in attesa di un pranzo imminente. A tutti gli effetti è la prima immagine social che abbiamo dell’ex calciatore, ritornato in possesso del proprio profilo dopo la chiusura del reality. Grazie alle Stories scopriamo inoltre che questa sera ci regalerà un ballo con Stefania Sandrelli, grazie alla voce di Riccardo Fogli.

Stefano Bettarini ospite al Maurizio Costanzo Show

Impulsivo, sanguigno, schietto. Non basterebbero gli aggettivi per definire Stefano Bettarini, che durante la recente partecipazione all’Isola dei Famosi ha dimostrato di essere una persona dai valori forti e certi. Solo contro tutti o meglio quasi, visto che al suo fianco c’è sempre stato Kaspar Capparoni. Operoso anche durante la tempesta, attivo anche di fronte alle avversità del mare. Qualità che forse ha trasmesso al figlio Niccolò Bettarini, accorso nello studio di Canale 5 in occasione della penultima puntata. Le similitudini sembrano tante ed ora più che mai si parla di un possibile arrivo di Niccolò nel reality isolano, anche se il rumor era già emerso l’anno scorso. Per ora comunque non se ne parla ed è proprio il Betta a svelare il motivo a Mediaset in occasione dello sketch La parola chiave, fatto in coppia con l’amico Cappa. Il figlio infatti non vuole partecipare al programma grazie al cognome di Betta, ma solo per i suoi meriti. E quindi fino a quando non diventerà noto per le sue qualità, non se ne farà niente. Sarà vero? L’anno scorso la motivazione di non voler partecipare all’Isola riguardava in realtà il suo impegno con il calcio.

