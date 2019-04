Suor Cristina assente il Sabato di Pasqua?/ Ballando con le Stelle, giuria divisa

A 48 ore dalla quarta puntata di Ballando con le Stelle, continua il giallo attorno a Suor Cristina: la concorrente religiosa, si esibirà il sabato di Pasqua o sarà lei la grande assente? Il caso sembra ormai dividere la giuria e ad occuparsene è oggi anche la trasmissione La vita in diretta, che ha raccolto le testimonianze di alcuni dei protagonisti del talent ballerino dell’ammiraglia Rai. La domanda al momento resta sempre la medesima: Suor Cristina scenderà in pista il prossimo sabato? A rispondere è stata direttamente la padrona di casa Milly Carlucci che tuttavia non ha affatto risolto i dubbi dei telespettatori e degli addetti ai lavori: “Se ne sono dette e scritte tante in questi giorni, c’è chi ha detto che Suor Cristina non ci sarà in puntata, c’è chi ha detto che ci sarà ma sarà registrata e chi dice che entrerà solo dopo mezzanotte, quando sarà finito il sabato ed è arrivata la Pasqua”, ha spiegato la Carlucci. Ma per scoprirlo però, non ci resta che guardare la puntata del prossimo sabato in diretta su Raiuno!

SUOR CRISTINA, IL GIALLO SULLA SUA PRESENZA SABATO A BALLANDO

Intanto la partecipazione di Suor Cristina a Ballando con le Stelle continua a dividere tra favorevoli e contrari anche i suoi stessi compagni di avventura che nel corso delle loro prove commentano le ultime notizie che hanno portato ad aprire un vero e proprio “caso”. Ivan Zazzaroni ha commentato in merito alle vaie ipotesi ai microfoni de La vita in diretta: “Se ballerà registrata partecipare dal mio punto di vista per regolamento alla gara come gli altri che ballando in diretta”. Eppure c’è chi, in giuria, la difende, come nel caso di Selvaggia Lucarelli che ha invece commentato: “A Ballando con le Stelle c’è sempre stato uno stop tra i concorrenti, c’è chi si lussa la spalla, chi si stira una caviglia, chi si fa male la schiena, questo non è uno stop fisico ma uno stop spirituale, ci sta!”. Intanto il mistero sulla presenza di Suor Cristina resta e potrebbe alla fine sorprendere tutti proprio nella puntata di sabato in diretta tv!

