Tutte le strade portano a Roma/ Su Canale 5 il film con Sarah Jessica Parker

Questa sera, giovedì 18 aprile, alle 21.40 su Canale 5 va in onda la commedia romantica “Tutte le strade portano a Roma”. Il film è una produzione spagnola del 2015 ed è stato distribuito in Italia dalla casa cinematografica Medusa e vede, sotto la direzione di Ella Lemhagen, un cast di tutto rispetto: la protagonista è l’attrice americana Sarah Jessica Parker, nota per il ruolo di Carrie Bradshaw nella serie “Sex & the city”. Al suo fianco alcuni nomi noti del mondo dello spettacolo italiano: Raoul Bova, Claudia Cardinale, Shel Shapiro e Marco Bonini. Nel cast anche Rosie Day e Paz Vega.

Tutte le strade portano a Roma, la trama del film

Maggie e la figlia Summer si recano in Toscana, dove Maggie ha trascorso la sua giovinezza. Qui incontrano Luca, il suo amore adolescenziale, e la madre Carmen. Luca nutre ancora dei sentimenti per Maggie e cerca di riconquistarla, mentre Summer vuole tornare in America dal suo fidanzato Tyler e Carmen vuole sposare Marcellino, che ama da oltre 50 anni. Summer e Carmen rubano l’auto di Luca e scappano a Roma dove Carmen e Marcellino hanno organizzato un matrimonio segreto. Summer, che ha pianificato di tornare in America partendo dall’aeroporto di Roma, vedendo l’amore di Carmen si rende conto che Tyler non la ama veramente. Anche Luca e Maggie si dirigono verso Roma per raggiungere la madre e la figlia: il viaggio diventa occasione per riaccendere il loro amore…

