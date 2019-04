Uomini e Donne/ I dubbi di Valentina: “Io non credo che a Fabrizio…” (Trono Over)

La puntata del trono over di Uomini e Donne, si è concentrata proprio ieri, sul rapporto (ancora inesistente) tra Fabrizio e Gemma Galgani. Il nuovo corteggiatore non convince affatto la dama, e non soltanto per gli anni che li separano (lui ha 42 anni, lei oltre 70). Nella puntata trasmessa in televisione ieri, si è parlato ampiamente del corteggiatore tutto muscoli, puntando il dito sulle sue decisioni. Nel corso del faccia a faccia a distanza, proprio Gianni Sperti ha avuto modo di rimproverare Gemma per non essersi ancora resa conto del bluff che rappresenta Fabrizio. “Non è possibile… è un bluff dichiarato, ci vuoi far credere che sei l’unica donna che non ha capito la realtà? Io non ci credo che, alla tua età, non vuoi capire? Dai, ha 42 anni, ti corteggia, dopo due giorni, ti manda A te di Jovanotti, ma anche mia nipote di 3 anni l’avrebbe capito!”, esclama la spalla destra di Tina Cipollari. La torinese però, non ha fatto mistero di essere letteralmente assalita dai dubbi sul suo conto. Inoltre, pare anche che la dama non apprezzi il cavaliere fisicamente, nonostante abbia sfoggiato i muscoli anche sul web, tramite molti scatti senza veli.

Uomini e Donne Over, i dubbi di Gemma: ma non solo…

Gemma Galgani nel corso della puntata del trono over di Uomini e Donne andata in onda ieri, ha ammesso di avere numerose riserve ma di contro, non vuole togliere a Fabrizio la possibilità di poterla conoscere: “Ho delle riserve ma perché devo togliere ad una persona la possibilità di farsi conoscere… Ho solo proposto di prendere un caffè insieme. Quando ho visto le foto sui social, mi è venuto qualche dubbio”. Anche il cavaliere ha raccontato di desiderare questa possibilità. Di seguito Valentina, non ha nascosto i propri dubbi sul 42enne, accusandolo più volte: “Io non ci credo che ad un uomo di 42 anni interessa una donna come Gemma. Sei qui da due puntate e già sei su due gruppi sui social…”. Fabrizio a tal proposito, ha confidato di essere stato contattato da una presunta giornalista che l’avrebbe invitato ad iscriversi ad un gruppo sul programma. Maria De Filippi a questo punto, ha deciso di capirci meglio, confidando che la redazione del dating show, non invita mai nessuno ad iscriversi a dei gruppi di Facebook.

