Uomini e Donne/ La frecciatina di Giulio: “Mai una seconda scelta!” (Trono Classico)

In questi giorni negli Studi Elios di Uomini e Donne si sono registrate le nuove dinamiche del trono classico. Nel corso della registrazione, un colpo di scena ha spiazzato tutti i presenti. Ed infatti Flavio, corteggiatore di Giulia Cavaglia, ha deciso di lasciare il programma. Il ragazzo aveva immediatamente catturato l’interesse della tronista ma, secondo le anticipazioni del VicoloDelleNews, il giovane non si è presentato nemmeno nello studio, lasciando senza parole Giulia. Dopo una segnalazione che l’aveva particolarmente insospettita, tra Giulia e Flavio c’era stata anche una discussione. Dopo essersi molto affezionata a lui, scoprire il suo cambiamento di idea, lasciando pure il programma senza svelare gli effettivi motivi, ha lasciato la tronista molto delusa. Giulia infatti, aveva contestato a Flavio il suo rapporto con la ex Valentina. Nella settimana appena passata però, il corteggiatore aveva ribadito alla tronista di essere solamente amico della sua ex fidanzata e, dopo avere preteso altre spiegazioni, si era fatta convincere non eliminandolo: e adesso? Flavio ha deciso spontaneamente di andare via, alimentando ancora una volta, i precedenti sospetti sul suo conto.

Uomini e Donne, la frecciatina di Giulio

Durante la registrazione del trono classico di Uomini e Donne, la “sparizione” di Flavio ha destato molto turbamento negli occhi di Giulia. Ad accorgersi immediatamente di questo cambio di umore è stato Giulio. Il corteggiatore, parlando proprio con la tronista le ha domandato per quale motivo avesse preso tanto male l’abbandono di Flavio. Per tutta risposta, la Cavaglia ha confidato di sentirsi confusa anche perché sta mettendo in discussione la sua persona durante questo suo nuovo percorso, con inevitabile investimento di sentimenti. L’abbandono improvviso da parte di Flavio, ha avuto modo di destabilizzarla fortemente anche perché, tra di loro si stava costruendo qualcosa di molto bello. Flavio e Giulia infatti, erano già usciti in esterna svariate volte, fino a creare qualcosa di particolarmente profondo. Proprio Giulio, attraverso i social ha mandato una chiara frecciatina alla tronista, scrivendo dopo la registrazione: “Non essere per nessun motivo mai la seconda scelta”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA