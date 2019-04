90 minuti in paradiso/ Video, su Rai 2 il film di Michael Polish (oggi, 19 aprile)

90 minuti in paradiso va in onda sulle frequenze di Rai 2 nella prima serata di questo venerdì 19 aprile 2019 a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata è girata negli Stati Uniti d’America nel 2015 per la regia di Michael Polish mentre il soggetto è stato tratto da una storia vera con sceneggiature che ha visto la collaborazione dello stesso cineasta per quanto concerne l’adattamento. Nel cast sono presenti diversi attori abbastanza apprezzate dal grande pubblico come nel caso di Hayden Christensen, Kate Bosworth, Dwight Yoakam, Michael W. Smith.

Clicca qui per il trailer del film

90 minuti in paradiso, la trama del film

Andiamo a dare un’occhiata ora alla trama di 90 minuti in paradiso. Siamo nel giorno del 18 gennaio 1989 in una piccola cittadina americana quando un pastore di nome Don Piper sta rientrando a casa a bordo della sua automobile. Durante il tragitto senza rendersene conto viene centrato in pieno da un’altra auto che arrivava a tutta velocità da direzione perpendicolare alla sua. L’impatto sarà tremendo per cui Don Piper riporterà numerose ferite tra cui una forte contusione alla testa. L’uomo sarà trasportato urgentemente in ospedale dove gli vengono propinate tutte le tecniche di rianimazione che tuttavia si dimostreranno insufficienti. Infatti i medici presenti quel giorno nel Pronto Soccorso dichiareranno clinicamente morto l’uomo stendendo sul suo corpo il classico velo bianco. In effetti Don Piper sarà morto per 90 minuti durante i quali avrà modo di fare un viaggio all’interno delle bellezze e della tranquillità del Paradiso apprezzando tutto quello che può offrire il mondo dell’aldilà. Una volta tornato in vita l’uomo naturalmente sarà influenzato da questa esperienza ma dovrà fare i conti con una lunga e faticosa fase di riabilitazione che lo vedrà restare in ospedale per altri 100 giorni tra immani sofferenze e momenti di grande sconforto. Per Don Piper questo sarà un percorso particolarmente complesso che tuttavia riuscirà a superare non solo grazie al prezioso supporto dei propri cari familiari ma anche soprattutto per la sua ritrovata coscienza religiosa. L’uomo sarà quindi superare tutte le difficoltà della riabilitazione resasi necessaria per le tante conseguenze sul suo corpo dell’incidente e soprattutto porterà avanti una vita in cui racconterà a quanti incontrerà lungo il proprio percorso l’esperienza vissuta.

Il trailer del film 90 minuti in paradiso





© RIPRODUZIONE RISERVATA