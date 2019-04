Adriano Bettinelli/ Foto, cosa c’è dietro il bellone di turno? (Ciao Darwin 8)

Adriano Bettinelli fra il serio ed il faceto sui social, ma sempre attento a trasmettere forti emozioni a tutti i fan di Ciao Darwin 2019 che lo seguono su Instagram. Lo ritroviamo in tanti scatti pubblicati negli ultimi mesi, a petto nudo e con fisico scolpito in bella evidenza. Il ballerino che si racconta invece nelle ultime settimane sembra parlare una lingua diversa, anche se il corpo scultoreo è sempre in bella mostra. Uno spicchio di mandarino fra le labbra ad un sorriso sornione, che anticipa l’hashtag Natura Morta che usa per spiegare alcune delle sue pic. Diviso come sempre fra il serio e lo scherzoso, ci regala anche una foto che lo vede con Marco Pipani in costume di scena. Pelle ovunque e non solo quella naturale di Adriano, ma soprattutto il nero che avvolge le spalle di entrambi, con tanto di spalline che rievocano le guardie di una certa epoca. Sguardo convinto ed un “wooow” da parte di Lorella Boccia, che non esita a lasciare una testimonianza fra i commenti. Clicca qui per guardare la foto di Adriano Bettinelli.

Adriano Bettinelli, Ciao Darwin 2019: una nuova rubrica

Adriano Bettinelli si prepara a coinvolgere i fan con una nuova rubrica, al fianco dell’amico Andrea Dianetti. Ciao Darwin 8 ancora in preparazione, per il ballerino è sempre il momento buono per ridere e scherzare. Anche se in questo caso rimane vittima di Andrea, che annuncia l’argomento del nuovo spazio social: una rubrica dedicata alla sessuologia ed in particolare ad un problema che affligge da vicino il ballerino: il vaginismo. Una battuta che coglie impreparato il ballerino, che si spegne d’improvviso nel sentire quelle parole. Le Stories di Instagram sottolineano così, ancora una volta, la leggerezza di Bettinelli e la sua volontà di non mostrarsi solo per il bellone di turno, ma anche per quel ragazzo semplice e leggero che è a tutti gli effetti. “Maledetto”, scrive invece il ballerino per rispondere a tono ad Andrea. I due in realtà hanno dovuto provare due volte prima di riuscire a fare una Storia azzeccata, visto che ad Adriano mancavano le parole durante la prima clip.

