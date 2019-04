Alina Sanchez/ Video, la pantera mostra le unghie affilate… (Ciao Darwin 2019)

Sempre più pantera Alina Sanchez, che è riuscita a farsi notare anche nell’ultima coreografia di Ciao Darwin 2019. Dopo aver interpretato la parte della femme fatale nel ballo precedente, nella settimana scorsa l’abbiamo vista in posizione collaterale rispetto alle colleghe. Anche se è impossibile non notarla, nemmeno in mezzo alla folla di gambe e braccia frenetiche che si muovono. Questa volta è stata Livia Gianiorio a rubare in qualche modo la scena e Alina non potrebbe che esserne più felice. E poi un tuffo nei ricordi, un salto indietro a quella prima volta che la Sanchez ha visto Livia ballare in tv. “Io ero a bordo della nave da crociera”, rievoca la ballerina pensando a quel particolare momento. “E mi sono detta ‘ammazza che bomba’”: evidente la gratitudine di Alina per la sua sua Maestra e per tutti gli insegnamenti che ogni giorno condivide con il corpo di ballo. “E adesso mi trovo qua a condividere il palco con te”, conclude nel post su Instagram. Bellissime e da togliere il fiato, nella foto Alina poggia una mano sul collo della Gianiorio, mettendo in bella mostra le unghie affilate. Un nuovo gesto felino che rafforza lo sguardo sensuale e pericoloso allo stesso tempo. Clicca qui per guardare la foto di Alina Sanchez e Livia Gianiorio.

Alina Sanchez,, Ciao Darwin 2019: parole piene di ammirazione

“Vi presento la mia maestra”: con queste parole piene di ammirazione, Alina Sanchez condivide con tutti i fan sui social l’ultimo video della coreografia di Ciao Darwin 8. Una delle ultime perle di Lorella Boccia e Salvatore Dello Iacolo, ritmica e provocante come sempre, in grado di mettere in evidenza l’energia del corpo di ballo. Basta far partire la musica ed è subito cinema, balli di alta qualità in cui la fisicità dei corpi delle ballerine, sempre visibili, viene oscurata dalla bravura dell’intero cast. Clicca qui per rivedere il video di Alina Sanchez. Mentre nelle Stories ci viene regalato uno scorcio della quotidianità della pantera, impegnata in un brindisi con lo spritz con le amiche e colleghe, il profilo ci racconta qualcosa di diverso. C’è anche spazio per un moto di orgoglio per la ballerina, immortalata in uno scatto al fianco di Youma Diakite, guida della squadra dei Belli nell’ultima puntata. “Blackwomen. L’eleganza e la bellezza in persona”, scrive la Sanchez. Clicca qui per guardare la foto di Alina Sanchez e Youma Diakite.

Sempre più pantera Alina Sanchez

Il video del balletto

La foto di Alina Sanchez con Youma





