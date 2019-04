Amici 18, serale 2019/ Cambia il regolamento? Umberto balla con la fidanzata

Umberto Gaudino, coreografia con la sua fidanzata ad Amici 2019 ?

Nel corso della prossima puntata serale di Amici 2019, vedremo Umberto Gaudino danzare con la sua fidanzata. Ed infatti il ballerino di latinoamericano, durante le lezioni a scuola, ha avuto modo di incontrare la sua dolce metà. Dopo avere visto il fidanzato, la ballerina non ha potuto fare altro che mostrare estrema gioia, saltandogli al collo e piangendo per l’emozione. La coppia non si vedeva da circa un mese e Umberto, oltre all’emozione ha potuto realizzare di potere ballare con lei durante la quarta puntata del serale che andrà in onda in prime time sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Dopo avere parlato ed essersi baciati, i due fidanzati hanno incominciato a preparare la coreografia che dovranno presentare al pubblico del talent show questo sabato sera. “Che sorpresa! Umberto deve preparare una coreografia con la sua fidanzata Louise. Noi non vediamo l’ora di vederli ballare insieme sul palco del Seralone. E voi?”, ha scritto la pagina ufficiale di Facebook di Amici, confermando quindi, questo emozionante particolare.

Amici serale 2019: il regolamento cambia?

La prossima puntata del serale di Amici 2019, si preannuncia già più interessante del previsto. Ed infatti, oltre a vedere ballare Umberto con la fidanzata, ci saranno anche alcuni cambiamenti al regolamento della trasmissione. Loredana Bertè questo anno è presente in studio nelle vesti di giudice. Questo sabato sera sarà assente perché impegnata in una data del tour ma, tramite i social ha fatto sapere che tornerà al suo posto la prossima settimana. La rocker però, ha provocato un vero terremoto all’interno della scuola, mettendo in crisi molti concorrenti dopo le numerose critiche. A questo punto, staremo a vedere quale sarà la sua prossima proposta in diretta e se, nonostante la sua mancanza in studio, potrebbe avere lo stesso lasciato in “dono” dei nuovi compiti nel corso dell’appuntamento serale di domani. Oltre alla Bertè, anche i professori hanno avanzato delle proposte. Questo è il caso di Alessandra Celentano che ha chiesto delle modifiche, specie dopo le critiche a Vincenzo. “Voglio fare una proposta conservatrice (del talento): che la signora Bertè non voti più la danza ma lasci il voto ad una giuria competente o che ha seguito i ragazzi per lunghi mesi nel loro percorso”, ha scritto su Instagram. Il regolamento cambierà per davvero?

