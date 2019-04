Audrey Chabloz a Pomeriggio 5/ Dal “prima e dopo” choc alle confessioni sulla bulimia

Si parla di Grande Fratello nello studio di Pomeriggio 5 dove Barbara d’Urso ospita anche una delle eliminate di questa sedicesima edizione. Stiamo parlando di Audrey Chabloz, la bella valdostana che nella Casa più spiata d’Italia ha fatto colpo su più di un concorrente. Audrey si prepara anche a replicare a chi l’ha accusata di essersi sottoposta a molti ritocchini e di essere oggi quasi “irriconoscibile”. Dando infatti un’occhiata ad alcune foto di un po’ di tempo fa è possibile notare evidenti cambiamenti sul volto della bella Chabloz. Labbra più carnose, zigomi più evidenti darebbero adito a voci secondo le quali l’ex gieffina sarebbe rifatta. Come replicherà lei quest’oggi nel salotto di Pomeriggio 5?

Audrey Chabloz e le confessioni sulla bulumia

Probabile che a Pomeriggio 5, Audrey Chabloz parli anche delle delicate confessioni fatte al Grande Fratello. In particolare, la valdostana ammise di aver sofferto di bulimia e di esser stata ossessionata dalla bellezza. Ricordiamo le sue dichiarazioni al Grande Fratello: “Ho perso la testa, era una malattia. Io mangiavo, andavo a casa e vomitavo. Non penso che fosse una malattia. Credevo che domani sarebbe stato diverso. – e ancora – Ero ossessionata dalla perfezione. Ero arrivata da Aosta ad Ibiza. Dopo ho scoperto che la perfezione non esiste. Viaggiando ho capito che la vita. Ho iniziato a fare palestra, sono ingrassata. Ho riniziato a lavorare pian piano. Posso far capire a tante ragazze che bisogna essere felici. Devono trovare un aiuto, una luce prima di sprofondare nel buio. La vita è bellissima.”

