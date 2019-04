Barbara D’Urso e Malgioglio, Dolceamaro è il singolo/ Video: ecco la hit dell’estate

Dopo averlo annunciato più volte, Barbara D’Urso e Malgioglio lanciano il remix di Dolceamaro, brano lanciato dalla presentatrice napoletana nel 1980 a Domenica In. Quella che hanno reaizzato insieme la conduttrice e il cantuatore è una versione più allegra e fresca della versione originale al punto che Dolceamaro si candida a diventare il tormentone dell’estate. Il brano è disponibile da oggi, venerdì 19 aprile, in streaming e nelle radio. Il singolo, infatti, più essere già ascoltato su Spotify e oggi, lo stesso Malgiogio, presenterà il suo nuovo singolo su RTL 102.5. Ad annunciare l’uscita del remix di Dolceamaro sono stati Barbara D’Urso, sempre più instancabile, e Malgiogio. I due amici e da oggi colleghi, su Instagram, dopo aver fatto partire un countdown nelle scorse ore, hanno annunciato con gioia la loro ultima fatica musicale.

Barbara D’Urso e Malgioglio: ecco Dolceamaro, il singolo

“Finalmente oggi in streaming e in radio la hit dell’estate. Cristiano Malgioglio feat. Barbara d’Urso con Dolceamaro”, ha scritto Barbara d’Urso su Instagram scatenando l’entusiasmo dei suoi due milioni di followers. “La nostra canzone dell’estate. Grazie RTL 102.5 e Barbara d’Urso per aver accettato di cantare con me questa sua hit di ieri. I love this song”, ha aggiunto Malgiogio. Dopo aver fatto cantare e ballare l’Italia con i brani Mi sono innamorato di tuo marito e Danzando Danzando con cui ha raggiunto un successo incredibile girando anche le piazze del Sud Italia insieme a Battiti Live, Malgiogio è pronto ad essere nuovamente il protagonista dell’estate con l’amica Carmelita e la nuova hit estiva. Cliccate qui per ascoltare il brano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA