Belen Rodriguez e Stefano De Martino/ Foto: serata in famiglia con i soliti amici

BELEN RODRIGUEZ CIRCONDATA DA AMICI, FAMIGLIA E L’INSEPARABILE MARITO

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati ad essere inseparabili. In attesa di godersi una seconda luna di miele in Polinesia dove trascorreranno una vacanza lontani da tutto e da tutti, Belen e Stefano si godono la quotidianità non trascurando gli affetti di sempre. Da quando ha recuperato il rapporto con la showgirl argentina, il conduttore di Made in Sud trascorre tutto il suo tempo a Milano, circondato dalla famiglia di Belen e dai suoi amici. A documentare la nuova serata in famiglia che Belen e Stefano hanno trascorso è Milca Gili, l’amica argentina di Belen che, dopo aver trascorso con lei la vacanza che la showgirl si è concessa a Capodanno, da qualche settimana si trova in Italia. L’amica di Belen ha condiviso la foto su Instagram Stories e che una fanpaga ha prontamente condiviso. Nello scatto, oltre alla Rodriguez e a Stefano De Martino ci sono anche Cecilia e Ignazio Moser, Jeremias Rodriguez e gli amici di sempre della showgirl.

BELEN RODRIGUEZ E STEFANO DE MARTINO: NUOVO GOSSIP SUL SECONDO FIGLIO

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, dunque, fanno tutto alla luce del sole. Nuovamente felici e innamorati, non si nascondono più e così, i rumors su una seconda gravidanza della showgirl argentina continuano. Ad oggi, non ci sono indizi che fanno pensare all’arrivo imminente di un fratellino o una sorellina per Santiago, ma la voglia di avere altri figli di entrambi unita al gossip lanciato da Flavia Cercato che, a Mattino 5 si è detta certa che Belen sia nuovamente in dolce attesa, non fanno che alimentare i pettegolezzi. La prova certa potrebbe arrivare dal soggiorno di Belen e Stefano in Polinesia dove la showgir sfoggerà le sue forme in bikini. Oltre a mettere in risalto il lato B, la Rodriguez sfoggerà anche un leggero pancino?





© RIPRODUZIONE RISERVATA