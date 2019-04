Benedetta Piacentini/ Foto con Marco Pipani scherzi dietro le quinte? (Ciao Darwin 8)

Niente è impossibile per Benedetta Piacentini, una delle due rosse di Ciao Darwin 8. La ballerina dalla chioma liscia, per intenderci. Quella parola non esiste per lei, ci svela grazie ad un post su Instagram. In realtà non si riesce a realizzare tutto ciò che si pensa sia appunto irraggiungibile. E poi c’è anche il bella e impossibile che citando una versione femminile della famosa hit di Gianna Nannini potremmo tranquillamente cucirle addosso. Magari come un costume di scena velato, nero, mai coprente, come quello scelto per la precedente puntata del programma di Canale 5. Ci tiene Benedetta a mostrare a tutti i fan un altro particolare di se stessa, quell’ormai celebre estensione della gamba con cui dimostra tutta la sua sinuosità ed elasticità. “All’insegna dello stretching”, dice nella sua domenica di relax, ringraziando tutti i fan che la sostengono in privato e che le inviano messaggi affettuosi. Clicca qui per guardare la foto di Benedetta Piacentini. Che balletto ci mostrerà invece questa sera? Una piccola anticipazione ci viene data in modo inaspettato da Marco Pipani, il ballerino dal ricciolo ribelle e biondo, che con un suo commento aumenta ancora di più la nostra curiosità. “Preparati a grandi ‘prese’ nelle prossime puntate”, scrive. Che cosa avranno in mente i due? E perché quel ‘prese’ messo fra virgolette? Potrebbe trattarsi di acrobazie impegnative oppure il riferimento di Pipani è collegato agli scherzi nel dietro le quinte?

Benedetta Piacentini, Ciao Darwin 8: una sopravvissuta

Una sopravvissuta. Si definisce così Benedetta Piacentini sui social, dando appuntamento a tutti gli ammiratori per il nuovo incontro in tv di Ciao Darwin 8, previsto per stasera. Un altro costume di scena per chi la segue su Instagram, un altro tipo di trasparenza rispetto al nero velato precedente. I motivi presenti su seno e fianco fino alle zone intime richiamano le vetrate colorate veneziane. Clicca qui per guardare la foto di Benedetta Piacentini. “Carattere timido, forse?”, si chiede invece uno dei fan. Non c’è solo lavoro per la ballerina, che durante la settimana affronta diverse ore di prove per poterci proporre poi le coreografie che ben conosciamo. Anche un aperitivo con alcune amiche e colleghe, un brindisi a colpi di spritz che mette fine ad una dura giornata di lavoro. Le Stories della Piacentini diventano un’occasione in più per vederla al di fuori dello studio e lontana dagli shooting, anche se è impossibile riuscire a scorgerla nella clip.

Niente è impossibile

I’m Survivor





