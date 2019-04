Benjamin Mascolo e Bella Thorne sono fidanzati?/ Foto: spunta un bacio in California

Benjamin Mascolo e Bella Thorne sono fidanzati? Scoppia il gossip intorno al cantante di Benji e Fede e l’attrice e cantante americana. I due sono stati beccati insieme in California dove si trovano per il secondo weekend del Coachella che, quest’anno, ha richiamato tantissimi vip e personaggi noti del mondo dello spettacolo italiano. Come mostrano le foto pubblicate dalla pagina Instagram Topopmusic, Benjamin Mascolo e Bella Thorne si sono concessi un momento romantico a Palm Spring. Tra i due il feeling è evidente così come il bacio che si scambiano pensando di essere lontani da occhi indiscreti. Non è la prima volta che il mondo del gossip si occupa del rapporto tra il cantante di Benji e Fede e Bella Thorne. I due, infatti, avevano alimentato rumors scambiandosi dei complimenti sui social qualche tempo fa. Dalle parole sono passati ai fatti?

Benjamin Mascolo e Bella Thorne innamorati in California?

Dopo essersi concesso una pausa dalla musica e dai social insieme al collega Federico Rossi, Benjamin Mascolo ha trovato l’amore come prima di lui ha fatto l’amico Fede con Paola Di Benedetto? Parlare d’amore è ancora troppo presto, ma in compagnia di Bella Thorne, Benjamin Mascolo appare sereno e rilassato così come l’artista americana, tornata da poco single dopo la fine della storia con Mod Sun. La vita privata di Bella Thorne che è stata fidanzata anche con Gregg Sulkin, Scott Disick, Tyler Posey e Charlie Puth, dunque, torna al centro del gossip. Sarà davvero Benjamin Mascolo il suo nuovo amore?





