Ciao Darwin 2019, Davide vs Golia/ Madre Natura e diretta: capitani Basile e Mastrangelo

CIAO DARWIN 2019 DAVIDE VS GOLIA: LA SFIDA

Ciao Darwin 2019 torna in onda anche oggi, venerdì 19 aprile. Nonostante sia il venerdì santo, Paolo Bonolis e Luca Laurenti conducono la sesta puntata di uno show storico che continua a divertire e a riscuotere successo. Questa sera, la storica trasmissione di Bonolis non dovrà sfidarsi con La Corrida di Carlo Conti che tornerà in onda solo la settimana prossima per lasciare spazio, questa sera, alla Via Crucis con Papa Francesco. Dopo il grande successo ottenuto con la puntata dedicata alla sfida dei Belli e dei Brutti che ha incollato davanti ai teleschermi 4.624.000 spettatori pari al 24% di share, la sesta puntata dell’ottava edizione di Ciao Darwin, questa sera, promette una serata assolutamente divertente e spensierata con una sfida che metterà l’una contro l’altra due categorie di persone molto diverse tra loro.

FABIO BASILE E LUIGI MASTRANGELO CAPITANI A CIAO DARWIN DI OGGI

Puntata imperdibile quella di questa sera di Ciao Darwin 2019 in cui a sfidarsi saranno due categorie molto diverse dal punto di vista fisico. Da una parte, infatti, ci sarà la squadra di Davide e dall’altra quella di Golia, ma chi sono Davide e Golia? I componenti della squadra di Davide saranno tutte le persone basse mentre i componenti della squadra di Golia saranno tutte le persone alte che possono guardare il mondo da una prospettiva decisamente diversa. A rappresentare le due squadre saranno due sportivi che, pur avendo una differente altezza sono due dei campioni più importanti dello sport italiano. Capitano della squadra di Davide, infatti, sarà il campione di judo Fabio Basile mentre capitano della squadra di Golia sarà il pallavolista Luigi Mastrangelo.

CHI È MADRE NATURA DELLA SESTA PUNTATA DI CIAO DARWIN 2019?

Quali prove dovranno affrontare i protagonisti della sesta puntata di Ciao Darwin 2019 per portare a casa la vittoria? Come sempre ci sarà la prova della Macchina del tempo che condurrà i prescelti in un’epoca diversa. Seguirà il famoso dibattito in cui le due squadre potranno esprimere e sostenere le proprie ragioni. Come ogni settimana, poi, due dei componenti delle squadre saranno chiamati a superare la prova coraggio. La sfida si concluderà, infine, con l’attesissima sfilata e con i cilindroni. Il destino di tutti i componenti sarà nelle mani di Madre Natura. Dopo Sara Vulinovic, la modella di 30 anni, nata in Croazia e residente a Milano, a chi toccherà decidere chi, tra i vari concorrenti, dovrà affrontare le sfide? Lo scopriremo questa sera.



