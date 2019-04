Concerto Pasqua 2019/ Diretta streaming video: Messa da Requiem dal Duomo di Orvieto

Il Concerto di Pasqua torna come da tradizione su Rai 1 oggi, venerdì 19 aprile, all’interno del Duomo di Orvieto. Sarà trasmesso in eurovisione alle 22.30 circa, dopo la “Via Crucis” di papa Francesco dal Colosseo. Per il secondo anno consecutivo l’appuntamento avrà come protagonisti il coro e l’orchestra del Teatro San Carlo di Napoli, diretti rispettivamente da Gea Garatti Ansini e da Juraj Valchua. Verrà eseguita la Messa da Requiem di Giuseppe Verdi, composta nel 1874 per onorare la morte di Alessandro Manzoni. Il concerto si è tenuto sabato 6 aprile ma verrà trasmesso su Rai 1 il venerdì santo, appunto dopo la via Crucis. Il tradizionale Concerto di Pasqua si terrà dunque nel Duomo di Orvieto, capolavoro dell’architettura gotica dell’Italia Centrale. La costruzione fu avviata nel 1290 per volontà di papa Niccolò IV: disegnato in stile romantico, vide susseguirsi diverse direzioni di lavori.

MESSA DA REQUIEM DAL DUOMO DI ORVIETO

L’anno scorso è stata rappresentata in forma di concerto l’opera lirica “Mosè in Egitto”, una delle più importanti composizioni di Gioacchino Rossini nel centocinquantenario della sua morte. Quest’anno invece verrà eseguita la Messa da Requiem di Giuseppe Verdi, eseguito in occasione del primo anniversario della morte di Manzoni, il 22 maggio 1874, nella Chiesa di San Marco a Milano. In quell’occasione i quattro solisti furono Teresa Stolz (soprano), Maria Waldmann (mezzosoprano), Giuseppe Capponi (tenore) e Ormondo Maini (basso). Il successo fu enorme e la fama della composizione superò presto i confini nazionali. Quest’annoIl soprano Rachel Willis Sorensen, il tenore Antonio Poli, la mezzosoprano Elena Zhidkova e il basso Liang Li gli interpreti. «Un grande onore che mi esalta, non vedo l’ora di dare il massimo per questo concerto che sarà un omaggio all’Umbria, alla grande musica, a Verdi, alla spiritualità dell’arte», ha dichiarato il tenore viterbese Antonio Poli a Tusciaweb.

CONCERTO DI PASQUA 2019, DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI1

Il Concerto di Pasqua nel Duomo di Orvieto, in provincia di Terni, rientra nel progetto “Omaggio all’Umbria”, costituito da 24 appuntamenti e concerti di giovanissimi musicisti di eccellenza che si alterneranno in eventi di rilievo internazionale. Ad esempio, il prossimo sabato 15 giugno ci sarà il concerto della Gioacchino Orchestra, mentre il 3 agosto quello della Suffolk Youth Orchestra. Invece il Concerto di Pasqua sarà trasmesso in diretta Eurovisione su Rai 1 oggi, venerdì 19 aprile 2019, dopo la Via Crucis di papa Francesco. Può essere seguito in diretta tv su Raiuno. Ma è disponibile anche quella streaming, grazie al servizio RaiPlay, con cui si può assistere al Concerto di Pasqua anche attraverso il proprio pc, tablet e smartphone.

