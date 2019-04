Fabrizio Corona/ Giacomo Urtis: “Liberatelo, potrebbe suicidarsi”. Nina Moric replica

Fabrizio Corona trascorrerà la Pasqua in carcere e Giacomo Urtis lancia l’appello per liberarlo essendo preoccupato per la sua incolumità. L’ex re dei paparazzi si trova a San Vittore da circa un mese. Dopo aver ottenuto l’affidamento terapeutico, è tornato in carcere per aver violato alcune disposizioni. Secondo il giudice, infatti, Corona non avrebbe rispettato il divieto di non superare i confini della Lombardia partecipando ad alcuni eventi lontano dal territorio e frequentando posti legati allo spaccio recandosi, ad esempio, a Rogoredo per dei servizi sulla droga per il programma di Massimo Giletti. Il giudice si pronuncerà sul futuro di Fabrizio Corona nelle prossime settimane. L’avvocato generale, Nunzia Gatto, tuttavia, avrebbe richiesto l’annullamento completo dell’affidamento. Se tale richiesta sarà accolta, Corona dovrebbe rimanere in carcere un anno aggiuntivo, restando in cella fino al 2023.

FABRIZIO CORONA, L’APPELLO DI GIACOMO URTIS: “LIBERATELO, POTREBBE SUICIDARSI”

Mentre Fabrizio Corona attende la decisione definitiva del Tribunale, il chirurgo Giacomo Urtis lancia un appello in suo favore. Urtis, infatti, ha lanciato l’allarme chiedendo di liberare l’ex re dei paparazzi perchè potrebbe mettere in pericolo la propria vita. Secondo il chirurgo, infatti, Corona potrebbe compiere un gesto estremo tentando di togliersi la vita. A replicare duramente alle paroe di Giacomo Urtis, tuttavia, è l’ex moglie Nina Moric che, su Instagram, come riporta GossipBlog, ha smentito tutto. “Sono c**zate giusto per far parlare qualche idiota”, ha fatto sapere la Moric che si è informata sulle condizioni di salute dell’ex marito venendo a sapere che sarebbe solo febbricitante.

