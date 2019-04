Flavio Barattucci/ Uomini e Donne: “Giulia Cavaglià mi piace davvero, non ha un…”

Flavio Barattucci è uno degli ultimi corteggiatori arrivati alla corte di Giulia Cavaglià, ma la sua bellezza e il suo carattere gli hanno permesso di attirare subito le attenzioni della tronista di Uomini e Donne che non nasconde di provare un interesse nei suoi confronti anche se continua a procedere con i piedi di piombo non fidandosi totalmente di lui. A rassicurare Giulia, però, è lo stesso Flavio che, a Uomini e donne Magazine ha confessato di essere molto attratto da Giulia e di voler lasciare lo studio del trono classico con lei. “Fino a oggi non posso dire di aver visto alcuna nota negativa in lei. C’è una bella sintonia mentale. Che posso dire? La trovo bellissima sotto tanti aspetti. Apprezzo la sua maturità e il fatto che non ponga limiti o paletti”, ha spiegato Flavio che non teme la concorrenza.

Flavio Barattucci: i dubbi di Giulia Cavaglià

Nonostante l’interesse che nutre per Flavio Barattucci, Giulia Cavaglià non si fida totalmente di lui a causa della sua amicizia particolare con Valentina Galli, non scelta di Luigi Mastroianni. La tronista di Uomini e Donne, infatti, è convinta che tra Flavio e Valentina ci sia qualcosa in più di una semplice amicizia. Il corteggiatore, da parte sua, a Uomini e Donne Magazine ha confessato di essere convinto di piacere molto a Giulia e di voler canceare tutti i suoi dubbi. “Finora ho percepito di piacerle molto, ma non è ancora pronta a sbilanciarsi sia perché è una conoscenza nuova, sia perché è un po’ diffidente. Ha paura che io non possa essere vero e sincero. (…) Banalmente credo che mi aiuterà il tempo. Ritengo di poter marcare le differenze con gli altri, non solo per merito mio, ma soprattutto per i demeriti degli altri corteggiatori“, ha concluso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA