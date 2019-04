Francesca Brambilla diffida Valentina Vignali/ “Condotta lesiva al Grande Fratello”

Arriva una nuova diffida nella casa del Grande Fratello 16. Ad annunciarlo è Barbara d’Urso nella puntata di Pomeriggio 5 in onda oggi 19 aprile. La diffida arriva a Valentina Vignali ed è da parte di Francesca Brambilla, da lei più volte nominata nella Casa parlando del tradimento del suo ex Stefano Laudoni. “Collezionare tre diffide in soltanto due puntate del Grande Fratello è davvero un Guinnes World Record della d’Urso” commenta con ironia la conduttrice, prima di leggere il comunicato arrivatole dallo studio degli avvocati della Brambilla. Quest’ultimo recita: “Francesca Brambilla si è rivolta al nostro studio a seguito delle strumentali ed infondate polemiche da lei sollevate in occasione della puntata del Grande Fratello trasmessa il 15 aprile 2019. Francesca Brambilla si riserva di agire nelle opportune sedi giudiziarie, civili e penali, a tutela della propria immagine personale e professionale.”

VALENTINA VIGNALI, ARRIVA LA DIFFIDA DELLA BRAMBILLA

A Pomeriggio 5, Barbara d’Urso continua a leggere la lettera di diffida dei legali di Francesca Brambilla a Valentina Vignali: “Sia con riferimento alle predette dichiarazioni, che per le plurime espressioni irrispettose da lei utilizzate in passato, privatamente sui social network, circostanza che può essere agevolmente provata in quanto confermata da copiosa documentazione. – e conclude – La invitiamo pertanto a cessare immediatamente ogni condotta lesiva dell’onorabilità della nostra assistita, la signora Francesca Brambilla”. La d’Urso conclude quindi dichiarando che tutto sarà presto comunicato alla diretta interessata: “Ovviamente io invito Francesca Brambilla a replicare e dire la sua e ovviamente informerò Valentina Vignali di questa terza diffida della Casa del Grande Fratello”. (Clicca qui per il video)

