Games Of Thrones 8, Trono di spade/ Episodio piratato: le impressionanti statistiche

L’ottava stagione del Trono di Spade è già realtà. Il primo episodio per esempio, è stato addirittura piratato (solamente nelle prime 24 ore dopo la messa in onda), un numero impressionante di volte. A livello di statistiche alla mano, il 76,6% degli utenti ha visionato il primo episodio di Il Trono di Spade 8 sui siti di streaming in maniera illegale. Il 12,2% invece, lo ha scaricato da portali web pirati, il 10,8% ha scelto di scaricarlo sul proprio Personal Computer attraverso Torrent, mentre lo 0,5% ha scelto sì il sistema dei torrent, ma quelli privati. Per quanto riguarda la nazionalità dei pirati, 10 milioni arrivano dall’India, dove HBO è quasi irraggiungibile, altri 5 milioni dalla Cina, dove le puntate del Trono vengono censurate. Ed infatti, l’applicazione HBO Now è disponibile solamente in USA e se non si dispone di un’alternativa (come Sky Atlantic in Italia), è particolarmente difficoltoso poter vedere la serie in maniera legale. Per concludere: del totale dei pirati, solo 4 milioni provengono dagli USA, terra d’origine di HBO.

Games Of Thrones 8, Trono di Spade: dati dopo la messa in onda del primo episodio

Se vi siete persi il primo episodio in lingua originale del Trono di Spade, sappiate che lunedì 22 aprile, a partire dalle 21.15, potrete recuperarlo in italiano (e quindi nella sua versione doppiata). Come consuetudine, anche questa volta HBO dopo la messa in onda del primo episodio ha condiviso online un video che mostra il dietro le quinte. L’ottava e ultima stagione di Game of Thrones, verrà trasmessa ogni lunedì notte a partire dalle 03.00 nella sua versione originale sottotitolata (successivamente in replica la sera dopo gli episodi in italiano) e alle 21.15 in versione doppiata a partire dal 22 aprile. Ed intanto, l’esordio di GOT è stato un vero record per Sky Atlantic. La puntata è stata vista da oltre 925 mila spettatori, in crescita del +62% rispetto al debutto della settima stagione (che era stato visto da 570 mila). Questo particolare risultato porta Il Trono di Spade la serie di acquisizione più vista di sempre su Sky, al terzo posto assoluto dopo le serie originali Sky Gomorra e The Young Pope. Ottimo successo anche sui social dove il debutto e l’hashtag #GameOfThrones hanno ottenuto quasi 9.000 citazioni, entrando nella classifica dei trending topic italiani anche per diverse ore dopo la messa in onda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA